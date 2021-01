Minecraft Snapshot 21w03a ajoute du calmar brillant et du lichen brillant avec quelques corrections de bugs supplémentaires

C’est une nouvelle année, et cela signifie plus Minecraft mises à jour dans la perspective de la mise à jour des grottes et des falaises cet été. Ces instantanés incluent de petites fonctionnalités supplémentaires qui arriveront en une seule fois plus tard cette année.

Cette fois, l’instantané 21w03a de Minecraft ajoute Glow Squid – la foule qui a remporté le vote de la communauté à la fin de l’année dernière – et Glow Lichen, un nouvel ajout aux grottes agrandies attendues avec la prochaine énorme mise à jour de Minecraft.

Joueurs Java, préparez-vous à faire briller les choses! Rencontrez les calamars magnifiquement émissifs dans le dernier instantané de Java – et utilisez leurs sacs d’encre pour illuminer les cadres et les enseignes de vos objets! Apprenez à obtenir l’instantané: ↣ https://t.co/OReIjSvfxV ↢ pic.twitter.com/o1g3dKbbyq – Minecraft (@Minecraft) 20 janvier 2021

Alors, le Glow Squid. Ces nouvelles créatures aquatiques ne se reproduisent pas naturellement dans cet instantané, mais elles peuvent être engendrées en mode créatif à l’aide d’un œuf de calmar brillant. Cela donnera aux joueurs la première chance de les regarder!

Les calamars luisants sont lumineux sous l’océan, apportant de la lumière même dans les profondeurs les plus sombres et les plus profondes. Cela signifie qu’ils ne devraient pas être trop difficiles à trouver. Quand ils sont tués – si vous pouvez vous résoudre à le faire – ils laisseront tomber des sacs d’encre rougeoyants.

Ces sacs d’encre sont un nouvel élément intéressant dans Minecraft. Vous pouvez utiliser l’encre rougeoyante pour apporter de la couleur et de la lumière à vos panneaux. Cela signifie que vous pourrez lire les panneaux, même la nuit. Cela peut également être utilisé pour éclairer les cadres de vos articles. Vous pouvez utiliser un sac d’encre sur un panneau pour supprimer la lueur plus tard.

C’est également la première fois qu’il y a une nouvelle interaction avec la foule dans la prochaine mise à jour de Caves and Cliffs. Les Axolotls, une autre nouvelle foule, attaqueront tous les calamars luisants qu’ils verront sur place. Soyez donc prudent lorsque vous planifiez votre toute nouvelle construction d’aquarium passionnante.

Ensuite, le Glow Lichen. Il s’agit d’une nouvelle source de lumière tamisée trouvée naturellement dans les grottes. Vous pouvez le ramasser à l’aide de ciseaux ou utiliser de la farine d’os pour aider à étendre sa croissance le long des roches. Glow Lichen apportera de la lumière même dans les grottes les plus sombres.

Minecraft Snapshot 21w03a comprend également un petit changement pour le dripstone – vous pouvez fabriquer des blocs de dripstone à partir de 4 dripstone pointus – et une foule de corrections de bugs.

Cela inclut quelques changements dans la mécanique de Shulker – ils ne peuvent plus être repoussés ou poussés à l’intérieur d’autres blocs – et quelques correctifs pour les problèmes d’alimentation / apprivoisement des animaux et les corrections générales de crash.

La mise à jour des grottes et des falaises de Minecraft arrive à l’été 2021 et comprendra de nombreux nouveaux mécanismes pour donner vie aux systèmes de grottes assez ennuyeux de Minecraft. Cela fait des siècles que rien de nouveau n’a été introduit dans ce domaine clé et important du jeu, et ces instantanés donnent aux joueurs une chance de l’essayer d’abord sur Java Edition.