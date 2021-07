Minecraft Snapshot 1.18 montre une nouvelle génération de terrains étonnante attendue avec Caves & Cliffs Part 2

Alors que la nouvelle que la mise à jour Caves and Cliffs allait être divisée en deux a bouleversé de nombreux fans avides, vous pouvez maintenant mettre la main sur une version instantanée expérimentale de la prochaine mise à jour qui montre l’impressionnante nouvelle génération de terrain. Falaises énormes, montagnes massives, grands lacs souterrains… tout est là, dans toute sa splendeur.

Une toute nouvelle hauteur et profondeur mondiales, des changements dans les niveaux d’eau et des veines de minerai massives constituent ce qui est sans doute l’une des parties les plus excitantes de la prochaine partie Caves and Cliffs 2.

Préparez votre pioche, votre plus belle vieille machine à écrire poussiéreuse, et de préférence votre client Minecraft aussi ! Notre dernière bascule expérimentale et instantané teste la génération du monde pour Caves & Cliffs: Part II, et nous avons besoin de VOS commentaires ! Découvrez comment vous pouvez participer : https://t.co/jcsYQko2TQ ↢ pic.twitter.com/1KgebkRBL3 – Minecraft (@Minecraft) 13 juillet 2021

Bien que tout semble assez incroyable jusqu’à présent, il s’agit toujours d’une version de test. Les développeurs de Mojang souhaitent que les gens téléchargent l’instantané (uniquement disponible pour les joueurs PC) pour tester les limites de la nouvelle génération de graines et de terrain du monde.

Pourquoi est-ce si excitant ? Eh bien, cette partie de la mise à jour ajoute de nombreux nouveaux biomes, notamment des zones telles que Lofty Peaks, Snowcapped Peaks, Meadows, Groves et Snowy Slopes, ainsi que de nombreuses générations de grottes différentes, nommées comme des grottes de nouilles et des grottes de fromage.

Les biomes interagiront mieux avec le terrain existant. Les forêts peuvent pousser à flanc de montagne, par exemple, sans qu’il soit nécessaire d’avoir un biome défini pour que cela se produise. Cela devrait signifier que la génération mondiale a l’air et se sent plus naturelle que jamais, même si certaines des grottes et des montagnes sont totalement impressionnantes.

Il existe également de nouveaux biomes de grottes, comme les grottes luxuriantes et les grottes de Dripstone, des zones que nous avons aperçues avec des teasers et des bandes-annonces au cours des derniers mois.

C’est la plus grande révision à Minecraftgénération de terrain depuis quelques années. Le monde de Minecraft est fondamentalement sur le point de devenir beaucoup plus grand, avec des grottes beaucoup, beaucoup plus profondes et des montagnes beaucoup, beaucoup plus hautes.

La mise à jour Caves and Cliffs était une entreprise si importante que la mise à jour a dû se diviser en deux, au milieu. Bien qu’il y ait déjà de nouvelles fonctionnalités ajoutées avec la partie 1, comme les Axolotls, par exemple, une grande partie de la génération de terrain sera ajoutée avec Caves and Cliffs Part 2 plus tard cette année.

Attendez-vous à ce que les futurs instantanés montrent plus de fonctionnalités à venir, mais d’ici là, vous pouvez télécharger cette version expérimentale (tant que vous jouez sur PC, les utilisateurs de consoles devront attendre un peu plus longtemps pour explorer tous les nouveaux biomes, grottes et falaises !)