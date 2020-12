Minecraft organise actuellement une célébration, offrant des articles gratuits et du contenu utilisateur

Minecraft est un jeu extrêmement populaire, et sa popularité a grimpé en flèche pendant la pandémie actuelle, portant 126 millions de joueurs actifs mensuels à 132 millions de joueurs actifs mensuels. Cette augmentation a amené de nombreux créateurs de contenu et de nouveaux joueurs à se pencher sur les changements importants que Minecraft a traversés.

La popularité de Minecraft a augmenté rapidement, si rapidement que Mojang a créé une série How We Made Minecraft. Cette série montre les idées de développement que les développeurs utilisent lors de la mise en œuvre de nouveaux mobs et de la création de différentes dimensions. Cette série se concentre moins sur le codage et plus sur la création de vidéos informatives et divertissantes concernant divers choix de conception.

Minecraft a récemment commencé sa célébration communautaire, qui offre différents cadeaux en fonction de la version de Minecraft sur laquelle vous jouez.

Les joueurs de l’édition Bedrock et de l’édition Java devraient chercher à se joindre à cette fantastique célébration pour obtenir ces cadeaux que Minecraft offre.

Pour l’édition Bedrock, les joueurs recevront de nouveaux objets et cartes de créateur de personnage. Mojang a décidé que ces cadeaux devraient être répartis au lieu d’être donnés en une seule fois; cela signifie que le premier objet que le joueur recevra sera le 14 décembre et le dernier cadeau sera reçu le 4 janvier.

Ce calendrier de remise de cadeaux garantit que les joueurs continuent à se connecter et à obtenir ces objets et cartes de créateur de personnage. Ces cadeaux permettront aux joueurs de personnaliser davantage leurs personnages, garantissant que n’importe quel joueur peut être reconnu d’un seul coup d’œil.

Les joueurs peuvent trouver les éléments des créateurs de personnages dans le menu créateur personnalisé, et ce menu permet au joueur de changer la taille et la forme du corps, les membres, les émoticônes, les yeux, la bouche, la coiffure, les poils du visage et les tons de peau.

L’édition Java de Minecraft a des cadeaux différents de l’édition Bedrock, et l’édition Java comprendra trois cadeaux ainsi qu’une semaine gratuite de royaumes Java. Ces trois cadeaux seront disponibles le 14 décembre et le dernier cadeau du 28 décembre.

Parallèlement à ces cadeaux, l’édition Java de Minecraft présente comment charger les skins de côté. Permettre aux joueurs de changer de peau facilement. Cette possibilité de changer facilement les skins permet aux joueurs de personnaliser leur skin facilement.

Cette célébration est sûre de voir des ajouts fantastiques à Minecraft, à la fois l’édition Bedrock et l’édition Java. Ces ajouts fantastiques vont des skins aux cartes créées par l’utilisateur.