Minecraft maintenant après plus de dix ans, Steve pousse à nouveau sa barbe

Après 13 ans, Steve, le skin de personnage par défaut de Minecrafta enfin retrouvé sa barbe d’origine.

Pour la première fois depuis plus de dix ans, le développeur de jeux Mojang a mis à jour les conceptions des personnages de Steve et d’Alex. Les modifications rendent le visage original de Steve et donnent à leurs deux modèles de blocs des composants 3D supplémentaires.

Avec la dernière mise à jour de la future version de Minecraft, Steve, le skin/personnage classique par défaut, a de nouveau une barbe pour la première fois depuis plus de dix ans. De plus, quelques changements mineurs de texture ont été apportés aux skins des héros Steve et Alex par défaut dans le lanceur bêta.

Steve arbore à nouveau cette barbe reconnaissable. Des manches retroussées ou à revers et un peu plus de définition des couleurs sur des endroits proéminents comme la poitrine, les chaussures et les bras. Peut-être qu’ils ont simplement ciré les chaussures. Cette poussière minière rend difficile à dire, vous comprenez évidemment?

Alex, cependant, porte la plupart de ses vêtements dans des couleurs plus frappantes et avec les mêmes poignets. En particulier, les cheveux d’Alex ont une profondeur et une texture distinctes.

Tout le monde a souffert de l’épidémie mondiale pluriannuelle. Puisqu’ils n’allaient nulle part ou ne faisaient rien, plusieurs personnes ont décidé que c’était le moment idéal pour se laisser pousser la barbe, y compris, semble-t-il, Minecraft Steve. Est-ce similaire au canon? De toute évidence, ce n’est pas réel, cependant. Je l’ai inventé.

Treize ans avant l’arrivée d’Alex sur la scène en 2009, la barbe de Steve a d’abord disparu. Malgré cela, la barbe négligée apparaissait parfois dans les illustrations autorisées, et même le temps où Steve était inclus dans Super Smash Brothers, même jusqu’à une figurine Amiibo. Bonjour, Steve avec la barbe. Les fans semblent enthousiastes.

Dans d’autres nouvelles de Minecraft, nous avons compilé une liste des meilleurs packs de textures pour le monde post-apocalyptique classique. De plus, les ruines antiques du jeu qui ont récemment été introduites dans le jeu, ainsi que les châteaux historiques extérieurs au jeu, reçoivent tous deux l’attention des joueurs en matière de restauration.