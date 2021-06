Minecraft : la version 1 de la mise à jour Caves & Cliffs est désormais connue

Minecraft devrait avec les deux parties Mise à jour des grottes et des falaises Obtenez de nouvelles grottes, des montagnes, des foules, des animaux, des blocs et des objets bien faits. C’est maintenant la date de sortie de Minecraft 1.17 connue, avec laquelle la partie 1 est publiée.

Minecraft 1.17 : date de sortie de la mise à jour Caves & Cliffs

Jusqu’à présent, seul l’été 2021 a été mentionné en ce qui concerne la sortie de Caves & Cliffs. Maintenant c’est clair : sur 8 juin 2021 sera le dernier patch Minecraft 1.17 pour ordinateur, Xbox Series X/S., Xbox One, PS5, PS4, Commutateur Nintendo et Smartphones apparaissent officiellement.

Que contient la première partie de la mise à jour Caves & Cliffs ?

Dans la partie 1 du patch, les douces sont déjà Axolotl être inclus en tant que nouvelles créatures, ainsi que les calmar rougeoyant velours encre rougeoyante et les moelleux chèvres de montagne. le améthyste, les Feuilles d’égouttement, Poudreuse et Ardoise profonde là-dedans, ainsi que le Bloc de cuivre, qui montrera les mêmes signes verts de l’âge que son vrai modèle. En plus de cela vient que jumelles et le Paratonnerre comme de nouveaux outils utiles.

© Mojang

Dans le cadre de la série de mises à jour, le Génération mondiale subir une révision afin que les biomes des grottes et des montagnes nouvellement créés puissent être intégrés de manière appropriée dans le monde. Comment Mojang aborde cela, vous pouvez le découvrir ici :

Caves and Cliffs Partie 2 : Quand la mise à jour 1.18 sera-t-elle publiée ?

Le projet de mise à jour consiste en deux parties, une date de sortie exacte pour la deuxième partie n’est pas encore connue, mais elle pourrait aussi être annoncée spontanément peu de temps avant la sortie. La période approximative sera avec le Heure d’hiver 2021 spécifié.

Cela devrait alors inclure, entre autres Télescopes, le nouveau Sculk blocs, le nouveau biome de la grotte Noir profond ainsi que cacher des créatures supplémentaires. Dans le version 1.18 les grottes et les montagnes seront également améliorées.