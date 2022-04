Minecraft: Game of Thrones star Jason Momoa devrait jouer dans l’adaptation cinématographique

Minecraft sera filmé et apparaîtra comme un film sur grand écran. Un acteur bien connu est peut-être déjà connu pour jouer dans le strip : Jason Momoa. L’acteur « Aquaman » serait en négociation pour un rôle dans l’adaptation cinématographique de « Minecraft ».

Jason Momoa pourrait jouer dans le film Minecraft

C’est de cela qu’il s’agit : Un film Minecraft a été réalisé déjà annoncé en 2014. Depuis lors, il y a eu beaucoup d’incertitude quant à ce qu’il est advenu du projet. Un annoncé précédemment Date de sortie en salles en 2019 a de nouveau été rejeté.

Jason Momoa aurait négocié : Selon les rapports de Variety, The Kneller et le Hollywood Reporter Warner Bros négocie avec Jason Momoa pour un rôle dans l’adaptation cinématographique de Minecraft. Cependant, il n’est pas certain de l’ampleur du rôle – aussi peu que si quelque chose sortira un jour de ces négociations. Mais les sources sont des publications assez sérieusesdont les rapports doivent être pris au sérieux.

Qui est Jason Momoa ? Vous connaissez peut-être l’acteur d’Aquaman et Justice League. Sinon, il était aussi Khal Drogo vu dans la série extrêmement réussie « Game of Thrones ». Jason Momoa a également joué dans la série « Fast & Furious » ou encore dans « Dune ». Voici à quoi il ressemble :

Est-ce que les choses bougent maintenant ? Plus récemment, il a été annoncé que le film « Minecraft » sortirait dans les salles en mars 2022. Mais cette date a également été repoussée, apparemment au profit de Le Batman. UN il n’y a pas de nouvelle date pour le moment. Néanmoins, c’est bien sûr positif et laisse espérer que de nouvelles négociations sont apparemment en cours avec les grands du cinéma. Minecraft est toujours l’un de ceux les marques de jeux les plus grandes et les plus populaires de tous les temps.

J’espère donc, avec un peu de chance, que nous pourrons bientôt Avec Jason Momoa du film Minecraft. A condition, bien sûr, que le film sorte enfin de l’enfer de la production. Lorsque Le réalisateur est maintenant Jared Hess apparaissent, qui est probablement mieux connu pour la bande culte « Napoléon Dynamite ».