Minecraft Earth ne sera pas disponible après juin 2021

Aujourd’hui, Mojang vient d’annoncer dans un article sur son site officiel que Minecraft Earth, leur jeu mobile de style Pokemon go, recevra sa mise à jour finale et que le support pour le titre cessera en juin 2021.

Parallèlement à l’annonce de la date de fin, il a également été révélé qu’aujourd’hui Mojang publierait la dernière et dernière mise à jour pour Minecraft Earth. La mise à jour apportera plusieurs changements à tous les niveaux pour rendre le temps restant des joueurs avec le jeu amusant. Plus tard, dans leur article, Mojang a expliqué les changements suivants ci-dessous ajoutés avec la mise à jour en détail.

Les transactions en devises réelles seront supprimées.

Les coûts de rubis seront réduits.

Tout le contenu terminé et non publié sera ajouté.

Les délais de fabrication et de fusion seront réduits.

Les améliorations de fabrication et de fusion inutilisées seront remplacées par des améliorations de rayon du même niveau.

Les joueurs qui se connecteront entre le 5 janvier et le 30 juin recevront un ensemble d’objets de créateur.

À la fin de l’article, Mojang a déclaré que le 30 juin, tout développement et support pour le jeu s’arrêteraient. Après la date, les joueurs ne pourront plus télécharger ni jouer Terre Minecraft; Donc, si vous voulez passer quelques derniers moments avec le jeu, c’est le moment de le faire.

Parallèlement à la date officielle de fin de support, Mojang a également déclaré que tous les joueurs qui ont dépensé de l’argent et acheté des articles avec des rubis recevront des Minecoins, qu’ils pourront utiliser sur le Minecraft marché.

Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle, visitez l’article de Mojang ici, et si vous voulez en savoir plus sur le processus d’arrêt de Mojang. Terre Minecraft, ils ont une FAQ avec un tas de questions et réponses déjà répertoriées.

