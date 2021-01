Minecraft Earth fermera en juin 2021 alors que la situation mondiale actuelle limite la «  libre circulation et le jeu collaboratif  »

11 janv.2021 13:36:24 IST

Terre de Minecraft s’arrête en juin 2021. L’annonce a été faite par Mojan, développeur du jeu, deux ans seulement après le lancement du jeu mobile AR. Dans un blogpost, Mojang a déclaré que la situation mondiale actuelle avait empêché la libre circulation et le jeu collaboratif – deux éléments essentiels pour jouer Terre de Minecraft. « En conséquence, nous avons pris la décision difficile de réaffecter nos ressources à d’autres domaines qui apportent de la valeur à la communauté Minecraft », a déclaré le développeur du jeu.

Le développeur a déclaré que le 30 juin, il interrompra tout le contenu et le support de service pour Terre de Minecraft, par conséquent, l’arrêt de tout le développement et les joueurs ne pourront pas télécharger ou jouer au jeu.

Le 1er juillet, les données des joueurs sans rapport avec les droits de personnage et de Minecoin sur Terre de Minecraft sera supprimé. Les joueurs avec des rubis payés équilibrés recevront des Minecoins qu’ils pourront utiliser sur Minecraft Marketplace pour acheter des skins, des packs de textures, des cartes et des mini-jeux.

De plus, si les joueurs ont déjà effectué un achat en Terre de Minecraft, ils recevront une copie gratuite de Minecraft (la version Bedrock) ainsi que la possibilité de repartir à neuf et d’obtenir des goodies sur le marché.

Un rapport de Développeurs XDA a dit qu’avant d’arrêter, Terre de Minecraft obtiendra une mise à jour finale qui, selon Mojang, a été conçue pour rendre le jeu aussi amusant que possible pour les joueurs. La mise à jour n’aura plus de transactions en argent réel, un coût en rubis réduit et comprendra tout le contenu terminé et inédit.

