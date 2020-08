Minecraft Dungeons proposera plus de contenu après les hivers effrayants

En mai dernier, l’un des nombreux jeux que nous avons eu de Xbox Game Studios est sorti, et plus précisément de la main de Mojang, Minecraft Dungeons. Ce jeu d’aventure nous emmènera à travers différents donjons et scénarios dans une aventure pour sauver le monde de l’archimalaldien.

Peu de temps après son départ, en fait moins de deux mois plus tard, Jungle Awakens est arrivé. Cela comprenait certains niveaux axés sur une jungle avec de nouveaux ennemis et un nouveau défi dans le jeu. Dans quelques jours, nous aurons entre nous la deuxième et dernière extension annoncée, Creeping Winters.

Contenu gratuit pour Minecraft Dungeons

Dans l’une des dernières vidéos téléchargées sur la chaîne Minecraft, le producteur exécutif a parlé de quelque chose qui a inquiété plus d’un utilisateur. Le manque d’informations sur ce à quoi s’attendre à partir de maintenant a soulevé des doutes, mais Mojang ne veut pas être moins avec ce jeu, et a annoncé qu’il voulait créer un meilleure expérience.

Nous voulons aussi offrir mises à jour gratuites et continues pour tous, pour le jeu de base qui améliorera le jeu au fil du temps. Contenu pour la fin de partie, fonctions spécifiques de cette étape pour avoir des défis plus compliqués. De nouveaux éléments à ajouter à la collection que les plus grands collectionneurs voudront. Restez à l’écoute, il y aura plus de mises à jour dans le futur.

Les hivers rampants seront situés dans un paysage glacé, avec les foules et connaissances et d’autres nouveaux typiques de ce scénario. Nous verrons ce qu’ils ont d’autre à annoncer, mais il est vrai qu’il est encourageant de savoir que nous ne manquerons pas de jeu à court terme, et que Mojang a de grands projets pour Minecraft Dungeons, tout comme il l’a fait (et l’a fait) pour Minecraft.