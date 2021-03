Minecraft Dungeons Arcade: le titre coopératif devient une véritable machine à sous

On pourrait penser que l’époque des salles de jeux et des machines à sous est largement révolue. Les créateurs de Donjons Minecraft Cependant, ils ne sont pas d’accord et ont créé la version arcade du jeu avec Play Mechanix et créé une machine à sous coopérative.

De quoi parle Minecraft Dungeons?

La ramification de Mojang et Microsoft est une aventure d’action qui se joue d’un point de vue isométrique et, au mieux, jouée en coopération avec jusqu’à quatre joueurs. Le jeu a été inspiré par les robots d’exploration de donjons classiques. Maintenant, l’expérience multijoueur a été transformée en « Minecraft Dungeons Arcade » et donc en une machine à sous élégante:

Cela signifie que les donjons Minecraft peuvent se déplacer dans n’importe quelle arcade – en tant que version élégante d’arcade. © Mojang / Microsoft

Où Minecraft Dungeons Arcade sera-t-il jouable? Un nombre limité de machines à sous est actuellement distribué en Amérique du Nord. Plus d’entre eux ne seront installés que plus tard cette année afin de ne pas jouer entre les mains du virus corona grâce à des sessions de jeu époustouflantes.

Qu’est-ce qui est différent à propos de Minecraft Dungeons Arcade?

Dans la version arcade, l’aspect multijoueur est toujours au premier plan et le gameplay est similaire à ce que l’on sait de l’original. Cependant, certaines différences découlent simplement du fait qu’il s’agit d’un Machines à sous coopératives actes. Ici, il y a un total de neuf niveaux, dans lequel chaque joueur a une tâche différente: combat rapproché, esquive ou distance.

Will Carlin, directeur créatif chez Play Mechanix, le décrit ainsi:

«Mon conseil est d’utiliser chaque bouton de ce panneau de contrôle pour survivre. Ce n’est pas seulement du hack and slash – il y a de la stratégie dedans. Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre jeu, vous devez utiliser toutes les capacités possibles du joueur. «

Cela ressemble à ceci sur l’écran de la machine. © Mojang / Microsoft

Cartes physiques au lieu de fichiers: Et autre chose est différent. Dans « Minecraft Dungeons Arcade », aucun fichier n’est enregistré, mais plutôt des cartes physiques à l’ancienne que vous obtenez pour chaque session de jeu pour équiper vos personnages d’armes, de skins, etc. Pour remplir l’affichage de la carte, vous collectez dans le jeu Pierres précieuses et fauche les adversaires. Les cartes gagnées peuvent enfin être conservées ou réutilisées lors de chaque session de jeu via un scan.

Voici à quoi ressemble le système de cartes dans la version arcade du jeu. © Mojang / Microsoft

On ne sait pas encore si une telle machine à sous trouvera également son chemin en Allemagne. Cependant, si la pandémie est terminée si loin que les salles de jeux peuvent rouvrir dans ce pays, une série de «Minecraft Dungeons Arcade» pourrait également être possible dans ce pays à l’avenir.