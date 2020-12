Mindy Kaling vient de réagir à la critique des noms de ses enfants

En tant que personnalité publique, il existe un équilibre délicat entre être transparent et ouvert avec les fans et protéger votre vie privée. Mindy Kaling est à l’honneur depuis plus de 15 ans et elle est à peu près un livre ouvert sur ses expériences en tant que femme de couleur à Hollywood.

le Tard dans la nuit L’acteur a également été franc sur sa vie amoureuse et son obsession pour les comédies romantiques. Cependant, l’acteur né à Cambridge a été beaucoup plus privé lorsqu’il s’agit de protéger ses enfants. Elle a une fille de trois ans et un fils nouveau-né.

En fait, le Ocean’s 8 star a eu la réponse parfaite à la critique des noms de ses enfants.

Mindy Kaling | Vera Anderson / WireImage

Mindy Kaling protège ses enfants des projecteurs

Bien que beaucoup d’entre nous aient d’abord été présentés à Kaling en tant que Kelly sur Le bureau puis pour son travail sur Le projet Mindy et dans d’innombrables autres spectacles, le Je n’ai jamais la créatrice apprécie profondément sa vie privée.

Bien qu’elle publie souvent des photos de sa fille, Katherine, qu’elle appelle Kit, elle n’a jamais montré le visage de la petite fille sur les réseaux sociaux ou ailleurs. De même, lorsque Kaling était enceinte de son fils Spencer plus tôt cette année, personne ne l’a jamais su.

Cependant, Kaling n’a jamais eu l’intention de garder secrète sa deuxième grossesse. Avec l’isolement et le verrouillage au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les choses se sont déroulées en sa faveur. «Et puis juste être à la maison et prendre des photos, je me suis en grande partie tourné autour de ma grossesse», a-t-elle déclaré à Elle. «Je me suis tiré de la taille vers le haut et je portais également des vêtements amples. Je ne suis jamais devenu super énorme, donc c’était un peu plus facile.

Mindy Kaling ne révélera jamais l’identité du père de ses enfants

Bien que Kaling ait parlé ouvertement de la maternité, y compris de ce que Kit ressent d’être une grande sœur, elle n’a pas révélé l’identité du père de ses enfants au public.

«Mon sentiment est que jusqu’à ce que je parle à ma fille de [her father], Je ne vais en parler à personne d’autre », a-t-elle déclaré au New York Times en 2019.

Pourtant, des rumeurs persistent selon lesquelles BJ Novak, le meilleur ami de Kaling et ancien petit ami, est le père de ses enfants. Cependant, l’acteur / écrivain / créateur a insisté sur le fait que Novak est le parrain de ses enfants et qu’elle élève ses enfants en tant que parent célibataire.

(2/2) m’a entouré de gens talentueux et merveilleux, et maintenant je suis ravi d’avoir ces photos comme souvenir de cette période très spécifique de ma vie. «Pandémie post-partum fabuleuse», c’est ce que j’aime appeler. Merci @VOGUEIndia, Je t’aime! Plus de photos à venir. Prendre plaisir! ❤️ pic.twitter.com/SnWjZcxAEX – Mindy Kaling (@mindykaling) 2 décembre 2020

Mindy Kaling a réagi aux critiques selon lesquelles les noms de ses enfants sont « très caucasiens »

Bien que Kaling soit très privée en ce qui concerne ses enfants, cela n’a pas empêché les gens de poser des questions assez invasives. En fait, un fan a récemment interrogé la femme de 41 ans sur le fait de donner à ses enfants des noms «blancs» par opposition aux noms indiens.

« Ce n’est pas mon entreprise, mais vos enfants ont-ils des prénoms indiens? » un abonné a commenté sur Instagram via Yahoo! Divertissement. «Vous êtes fier de votre culture et je me demandais pourquoi les enfants ont des prénoms très caucasiens.»

Kaling n’a pas été offensé en disant: «Ils le font!» Elle a partagé que le deuxième prénom de Spencer est Avu et que Katherine est Swati, après sa défunte mère.