Mindy Kaling répond au contrecoup de Velma Racebending

Mindy Kaling a abordé la controverse entourant Velma, son prochain Scooby Doo redémarrage qui réinvente Velma Dinkley en tant que solutionneur de mystères sud-asiatique. En plus de la production exécutive de la série avec Charlie Grandy, Howard Klein et Sam Register, Kaling exprimera la nouvelle Velma. La réponse des fans a été largement positive au casting de Kaling, bien qu’il y ait eu quelques Scooby Doo les fans crient au scandale à propos de l’origine ethnique repensée du personnage.

Cette semaine le Tard dans la nuit avec Seth Meyers, Mindy Kaling est apparu en tant qu’invité spécial pour aider à promouvoir la sortie de Monstres au travail sur Disney+. Comme il est bien connu que Kaling développe Velma, Myers l’a interrogée sur le projet. Kaling a ensuite parlé des réactions qu’elle a vues de la part des gens des deux côtés du spectre lorsque la nouvelle est devenue publique que sa version de Velma Dinkley serait sud-asiatique.

« Quand on a annoncé que j’allais faire la voix de Velma, les gens étaient très solidaires et contents sur Twitter. Alors, je me sentais bien, parce que ce sont des fans vraiment intenses, vous savez ? Et surtout [for] un spectacle hérité comme celui-ci. Alors c’est comme, ‘Oh, c’est génial !’ Ensuite, il a été annoncé il y a environ un mois que le personnage de Velma serait réinventé en tant qu’Asie du Sud. Et les gens n’étaient pas contents. Il y avait beaucoup de, comme, « Alors pas Velma! » Ce genre de tweets. « Pas la Velma classique à laquelle je pense toujours ! » Je ne savais vraiment pas qu’elle suscitait des réactions aussi fortes, dans les deux sens. »