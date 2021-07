Mindy Kaling réagit à la réaction de Velma dans le spin-off de ‘Scooby-Doo’

Mindy Kaling a riposté en réponse aux critiques sur son rôle de Scooby Doo‘s Velma dans une nouvelle série dérivée sur le personnage.

L’homme de 42 ans exprimera le personnage et produira la « série de comédie animée pour adultes », qui sera diffusée sur HBO Max.

Crédit : PA

Les fans semblaient enthousiasmés lorsque HBO a annoncé la série pour la première fois, le réseau l’appelant « une tournure originale et humoristique qui dévoile le passé complexe et coloré de l’un des résolveurs de mystères les plus aimés d’Amérique ».

Mais une partie de la réaction a été moins positive lorsque plus d’informations ont été publiées, expliquant que Velma Dinkley serait réimaginée en tant qu’Asiatique du Sud.

S’adressant à Seth Meyers le Tard dans la nuit avec Seth Meyers, Mindy a expliqué: « Quand il a été annoncé que j’allais faire la voix de Velma, les gens étaient très favorables et heureux sur Twitter. Et donc je me sentais bien.

« Ce sont des fans vraiment intenses, vous savez – des fans de dessins animés, de bandes dessinées, ce sont de grands fans. Et surtout [for] un spectacle hérité comme celui-ci.

« Puis il a été annoncé il y a environ un mois que le personnage de Velma serait réinventé en tant qu’Asie du Sud.

« Et les gens n’étaient pas contents.

« Il y avait beaucoup de, comme, ‘Alors pas Velma!’

« Ce genre de tweets. ‘Pas le Velma classique auquel je pense toujours !' »

Répondant à ces commentaires, Mindy a poursuivi: « Tout d’abord, je ne savais pas qu’elle suscitait des réactions aussi fortes dans les deux sens.

« C’est un si bon personnage.

« Elle est si intelligente et je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer une fille vraiment intelligente et ringard avec une vue terrible, et qui aimait résoudre des mystères, ne pouvait pas être indienne.

« Comme là-bas sommes nerds indiens. Cela ne devrait pas être une surprise pour les gens. »

Alors qu’elle a admis que les commentaires n’étaient venus que d’un petit nombre de personnes, elle a poursuivi: « Cela m’a vraiment fait penser: » OK, nous devons être très prudents avec ce personnage. «

« Ce que nous serons, car nous l’aimons vraiment et elle va vivre de grandes aventures. »

Velma sera une série autonome qui servira de « histoire d’origine » pour le cerveau désigné du gang Monster Inc..