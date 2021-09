Mindy Kaling partage la 1ère photo de son fils en l’honneur de son 1er anniversaire

Mindy Kaling vient de donner au monde un premier aperçu de son fils, Spencer, qui a récemment fêté son premier anniversaire.

Le créateur de « Never Have I Ever », 42 ans, a partagé une jolie photo Instagram de Spencer regardant un énorme tas de ballons.

« Vendredi était le premier anniversaire de mon fils Spencer », a écrit Kaling en légende. « Ma fille Kit est assez prudente avec les nouvelles personnes. Pas ce gars. S’il vous arrive d’établir un contact visuel avec Spencer, il s’illumine comme si vous étiez de vieux copains de guerre et il se dirige vers vous. J’ai eu Spencer pendant Covid et c’était une période isolée étrange, mais à l’instant où je l’ai vu, j’ai su qu’il améliorerait tout. Et il l’a fait! Joyeux anniversaire, Spike !

Kaling a accueilli Spencer en septembre dernier, révélant sa naissance dans une annonce surprise après avoir caché sa grossesse pendant la pandémie. Elle a également une fille de 2 ans, Katherine, alias Kit.

L’ancienne « Office » a déclaré qu’elle avait pu garder sa deuxième grossesse secrète l’année dernière grâce à tant d’événements en personne devenus virtuels pendant la pandémie.

« Avec lui, j’avais de temps en temps des réunions. Donc à partir de maintenant, je devais avoir l’air bien, mais j’étais un peu comme enceinte, et personne ne l’a vu », a-t-elle déclaré aujourd’hui avec Hoda & Jenna en octobre dernier. « Et J’ai juste pensé : ‘Et si je pouvais m’en tirer comme ça ?' »

L’acteur et écrivain a également gardé sa grossesse avec Kit largement sous le radar. Elle a confirmé à 45secondes.fr en 2017 qu’elle attendait, mais elle n’a publié aucune photo de sa fille pendant des mois après sa naissance.

« Les gens disent : « Avez-vous même eu un bébé ? » Kaling a plaisanté à AUJOURD’HUI en 2018. «Je la garde secrète pour l’instant. Je tuerais quelqu’un qui dit n’importe quoi à son sujet.

Depuis lors, Kaling n’a que rarement partagé des photos de ses enfants, y compris une jolie photo Instagram de Kit lors de la dernière fête des mères.

« Parfois, être maman, c’est simplement accepter de regarder à nouveau Cars avec votre fille (qui sait que Lightning McQueen atteint la Piston Cup à la fin mais ne peut toujours pas gérer l’anticipation), et d’une manière ou d’une autre, c’est plus amusant que tout ce que vous pourriez faire. Bonne fête des mères à tous !” a écrit la maman de deux enfants en légende.

Kaling s’est également confié à 45secondes.fr l’année dernière sur la réaction de Kit à l’arrivée de bébé Spencer.

« Elle était très méfiante et inquiète pour lui au début », a-t-elle dit à Jenna. « Parce que je pense dans son esprit, elle pensait qu’il sortirait à l’âge de 2 ans. Elle n’arrêtait pas de dire: » Je suis vraiment inquiète pour mes jouets. » Et puis quand elle a vu qu’il était juste comme cette petite goutte adorable, impuissante, mais qu’il ne s’intéressait pas du tout aux jouets, elle a dit : ‘Oh, j’aime ce gars.' »