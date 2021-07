Mindy Kaling met fin aux critiques selon lesquelles Velma serait sud-asiatique dans la prochaine série Scooby-Doo

Velma sera diffusée sur HBO Max.

Mindy Kaling a abordé le contrecoup entourant sa réimagination de Velma Dinkley de Scooby-Doo en tant qu’Asiatique du Sud dans une prochaine série dérivée.

En février, il a été révélé que Velma aurait sa propre série sur HBO Max. On ne sait pas grand-chose de la série très attendue, qui est censée être une animation plus « adulte » explorant l’histoire d’origine de Velma. Velma durera 10 épisodes.

À l’époque, il a été annoncé que Mindy exprimerait Velma et produirait la série, et les fans étaient ravis que Velma obtienne enfin la reconnaissance qu’elle mérite. Cependant, il a depuis été annoncé que, comme Mindy, Velma sera sud-asiatique, bien qu’elle ait été décrite comme blanche depuis sa création en 1969.

Mindy Kaling met fin aux critiques selon lesquelles Velma est sud-asiatique. Image : Alamy

Mindy a depuis reçu des réactions négatives à propos de sa version réinventée de Velma avec des gens insistant sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de changer la race de Velma. Jeudi (22 juillet), elle a adressé les critiques lors d’une apparition sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers. « Quand il a été annoncé que j’allais faire la voix de Velma, les gens étaient très solidaires et heureux sur Twitter et donc je me sentais bien », a-t-elle expliqué. « Ce sont des fans vraiment intenses, vous savez – des fans de dessins animés, de bandes dessinées, ce sont de grands fans. Et surtout [for] un spectacle hérité comme celui-ci. »

Mindy a ajouté: « Puis il a été annoncé il y a environ un mois que le personnage de Velma serait réinventé en tant qu’asiatique du sud. Et les gens n’étaient pas contents. Il y avait beaucoup de, comme » Alors pas Velma ! » Ce genre de tweets. « Pas le Velma classique auquel je pense toujours ! »

« Tout d’abord, je ne savais pas qu’elle suscitait des réactions aussi fortes dans les deux sens. C’est un personnage tellement génial. Elle est tellement intelligente. Et je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer une fille vraiment intelligente et ringard avec terrible vue, et qui aimait résoudre des mystères, pouvait être indien. sommes nerds indiens. Cela ne devrait pas être une surprise pour les gens. »

Velma est blanche depuis sa création en 1969. Photo : Alamy

Mindy a souligné que seul un « petit pourcentage » de personnes s’était plaint du fait que Velma était sud-asiatique et elle comprenait que, parce que Velma est un personnage tellement aimé, les gens auraient des opinions.

Elle a poursuivi: « Cela m’a vraiment fait penser que nous devons être très prudents avec ce personnage, ce que nous serons, car nous l’aimons vraiment. »

