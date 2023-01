Mindy Kaling explique le casting diversifié de Velma Show : « Pourquoi ne pas faire quelque chose de nouveau ? »

Mindy Kaling a expliqué pourquoi les versions réinventées des personnages de Mystery Inc. devaient être plus diversifiées.

Les Scooby Doo redémarrer la série Velma est arrivé sur HBO Max. Imaginant une nouvelle histoire d’origine pour Velma Dinkley, le membre le plus intelligent de Mystery Inc., la série présente Mindy Kaling exprimant une incarnation sud-asiatique du personnage enquêtant sur un mystère meurtrier entourant son école. Bien que Scooby-Doo lui-même ne soit inclus à aucun titre, la série propose également des versions réinventées des autres membres de Mystery Inc., avec Glenn Howerton dans Fred Jones, Sam Richardson dans Norville « Shaggy » Rogers et Constance Wu dans Daphne Blake. .





Bien sûr, quelques modifications ont été apportées à ces personnages, étant donné que Fred est le seul personnage blanc, car Shaggy de Richardson est noir et Daphné de Wu est asiatique. Comme il y avait eu des critiques sur les réseaux sociaux au sujet de la « maîtrise de la race » de ces personnages avant leur sortie, cela était bien connu. Lors de la sortie de l’émission sur HBO Max, le créateur Charlie Grandy et la star / producteur exécutif Kaling ont fait la lumière sur la distribution diversifiée du redémarrage dans une nouvelle interview avec Variety. Grandy a déclaré que cela avait commencé avec le casting de Kaling en tant que Velma, ce qui a naturellement conduit à la suggestion de diversifier également le reste du gang.

« Tout a commencé avec Mindy disant: » J’exprime Velma; qu’est-ce qui a le plus de sens ?’ Ce que Mindy a attiré dans le personnage, et ce que j’ai adoré, c’est que le plus intelligent du gang qui a résolu les mystères n’a obtenu aucun crédit. À partir de là, pourquoi ne pas simplement élargir la diversité de la distribution ? »

Kaling a également souligné à quel point ils appréciaient l’original Scooby Doo dessins animés, mais a fait valoir que le casting avait juste besoin d’être plus diversifié pour mieux refléter comment la société et la télévision ont changé au cours des décennies qui ont suivi Scooby-Doo, où es-tu ? diffusé pour la première fois en 1969.

« Le Scooby-Doo original, dont nous sommes tellement fan, est aussi vraiment enraciné dans une autre époque et reflète le paysage culturel des années 60 et 70 et ce que les gens mettent traditionnellement à la télévision. C’était juste comme si nous pouvions faire en sorte que les personnages soient n’importe quoi, pourquoi ne pas faire quelque chose de nouveau?





La série reçoit des critiques mitigées de la part des critiques lors de sa sortie, faisant ses débuts avec un score de 50% sur Rotten Tomatoes. On ne sait pas encore à quoi ressemble l’audience de la série, et le temps nous dira si son score critique augmente lorsque d’autres épisodes sont publiés. Pour l’instant, seuls les deux premiers épisodes de la saison de 10 épisodes de la série sont disponibles. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine par paires jusqu’au 9 février.

Velma est maintenant diffusé sur HBO Max. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la série ci-dessous.