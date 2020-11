Mindtree Limited s’associe au groupe Nordex dans le but de stimuler la transformation numérique

Mindtree Limited et The Nordex Group s’associent respectivement pour améliorer les plans de transformation numérique et de croissance de leur entreprise.

Mindtree Limited, une multinationale indienne de technologie de l’information et d’externalisation, s’est associée au fabricant d’éoliennes, The Nordex Group, dans le cadre d’un accord de cinq ans le 23 novembre pour simplifier, moderniser et transformer son paysage informatique complet à l’échelle mondiale. Cet accord verra Mindtree comme le partenaire du Groupe Nordex, offrant une évolutivité pour soutenir le plan de croissance de l’entreprise. Mindtree existe depuis 1999 tandis que le Groupe Nordex remonte encore plus loin à 1985 et depuis son lancement, il a installé une capacité éolienne de plus de 30 GW sur plus de 40 marchés.

«La demande d’énergie éolienne continuera de croître à l’échelle mondiale, tout comme Nordex. Pour répondre de manière fiable et sécurisée à notre clientèle internationale en expansion, il faudra normaliser et simplifier nos systèmes sous-jacents. Nous allons concevoir une architecture numérique évolutive qui nous permettra de livrer avec rapidité et agilité », a déclaré Stefan Ewald, CIO Nordex Group.

Pour aligner l’infrastructure informatique du Groupe Nordex sur sa vision stratégique sur l’ensemble de la chaîne de valeur, Mindtree soutiendra la transformation complète de la pile de ses opérations informatiques actuelles et de sa prestation de services. «Le périmètre comprend la standardisation et le déploiement de nouveaux projets et processus opérationnels, la consolidation des services informatiques existants et le développement d’une plate-forme cloud d’avenir qui maintient une solide posture de cybersécurité», a déclaré Venu Lambu, président, Marchés mondiaux, Mindtree.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂