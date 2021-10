Mindhunter : le réalisateur encourage les fans à insister sur son retour

En janvier 2017, avec David Fincher en tant que créateur et producteur exécutif, Netflix a présenté dans son catalogue la première saison de l’une de ses séries originales les plus ambitieuses : « Mindhunters », un drame policier se déroulant entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980 centré sur une équipe. des agents du FBI.

Jonathan Groff incarne Holden Ford, membre de la Behaviour Analyst Unit qui mène une série d’entretiens avec certains des tueurs en série les plus dangereux de l’histoire des États-Unis afin de résoudre certains cas non résolus de leurs dossiers, en plus de garder un enregistrement de leurs enregistrements psychologiques correspondants.

Après une saison obsédante de dix épisodes, Netflix a continué en 2019 avec une deuxième saison de neuf épisodes. Tout au long de la série, David Fincher a réuni une intéressante sélection de cinéastes comme Andrew Dominik, Carl Franklin ou Asif Kapadia.

Bien qu’à ce jour, « Mindhunter » ait une forte base de fans, Fincher assure que le nombre de reproductions sur la plate-forme ne justifie pas ses coûts de production élevés, c’est pourquoi il a maintenu la série sur une « pause indéfinie ».

La semaine dernière, Netflix a suscité un vif enthousiasme chez les fans de la série en anticipant un nouveau projet avec Fincher, qui s’est avéré être une série documentaire intitulée « Voir », dans laquelle le cinéaste réalisera une série d’essais visuels sur le cinéma et son impact sur le cinéma. le public.

Avant cette annonce, Asif Kapadia a souligné via son compte Twitter que les fans de « Mindhunter » devraient faire assez de bruit s’ils voulaient que Netflix réalise les véritables intérêts de ses abonnés. Cependant, le retour de « Mindhunter », du moins dans le paysage actuel, semble quelque chose de vraiment improbable car le streamer a libéré son casting de leurs obligations contractuelles.