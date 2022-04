Mindhunter : Jonathan Groff révèle une coïncidence importante avec Frozen

in

L’acteur qui donne vie à Kristoff dans Disney et Holden Ford dans Netflix, a expliqué une ressemblance entre leurs projets. Travaillerez-vous à nouveau avec le N rouge ?

©IMDBJonathan Groff joue dans Frozen et Mindhunter.

Dans le monde des comédies musicales, Jonathan Groff est plus que reconnu : Éveil du printemps, Hamilton Soit joie ne sont que quelques-uns des projets qui l’ont eu comme acteur, démontrant ses prouesses de chant et d’acteur. Mais ce n’est pas la seule chose qu’il a faite dans sa carrière ! Petit à petit, il s’implique dans des projets qui n’ont rien à voir avec la musique, par exemple, La Matrice : Résurrections. Cependant, ses deux productions les plus connues dans l’industrie sont Gelé Oui chasseur d’esprit.

On peut dire que ces deux projets acclamés par la critique n’ont rien en commun. Cependant, l’interprète a trouvé une similitude particulière entre les deux. Dans Geléa donné vie à Kristoff, un jeune homme des montagnes, qui se joint à la princesse Anna, son renne Sven et son ami des neiges Olaf pour rechercher Elsa, la nouvelle reine qui, avec ses pouvoirs, a piégé les habitants d’Arendelle dans un hiver éternel. Avec deux livraisons disponibles en Disney+est devenu une icône des films pour enfants.

Des années plus tard, il a mis de côté son travail de Kristoff pour jouer Holden Fordle protagoniste de chasseur d’esprit. Cette série disponible en Netflix, met en scène deux agents du FBI cherchant à développer la science criminelle. En ce sens, comme décrit dans son synopsis officiel, « Explorez la psychologie des meurtres odieux à travers des rencontres dangereusement rapprochées avec les tueurs”. La comédie musicale pour enfants et le crime noir pourraient être des projets complètement indépendants.

Jonathan Groff est sous le feu des projecteurs depuis la sortie de L’éveil du printemps : ceux que vous avez connus, un documentaire qui reprend le succès de la production originale de Broadway qui a remporté il y a 15 ans huit Tony Awards et qui a fait la renommée de personnalités comme Lea Michele. Avec une bande-annonce et des affiches officielles publiées, le 3 mai prochain, il sera disponible sur hbo max.

Dans ce contexte, l’acteur s’est entretenu avec Jimmy Fallon et a évoqué ses projets à l’ordre du jour. Le présentateur n’a pas pu s’empêcher de lui demander quelles étaient les chances que chasseur d’esprit revenir avec une troisième partie, comme on le dit depuis des semaines. Groff a conclu : « Bien qu’il s’agisse de projets qui semblent très différents, J’ai l’impression qu’une troisième partie de Frozen et une troisième saison de Mindhunter sont également possibles”.

