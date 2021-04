Mindhunter de retour? C’est ce que l’on sait du retour possible

Mindhunter est l’une des séries préférées des abonnés du service de streaming Netflix, qui ont été déçus lorsqu’ils ont annoncé l’annulation en tant que contenu de haute qualité. Propre David Fincher condamné la fin du programme en octobre de l’année dernière, mais dans les dernières heures on savait que les deux parties se rapprochent d’un accord pour la troisième saison. Regardez ce qui est connu!

« Pour le public qu’il avait, c’était un spectacle cher. Honnêtement, je ne pense pas que nous pouvons le faire pour moins que ce que j’ai fait dans la saison deux et à un certain niveau, vous devez être réaliste sur les dollars. »dit le directeur, et lorsqu’on lui a demandé s’il avait été annulé, il a répondu: « Je pense probablement ». Quelque temps plus tard, il fit à nouveau référence: « Je ne me vois pas dehors pendant deux ans pour une troisième saison. Je préfère consacrer un an à un projet plus humble. ».

+ Tout sur le retour possible de Mindhunter

Lorsqu’ils ont annoncé que le cinéaste avait signé un contrat exclusif avec la plate-forme pour des produits plus originaux, les fans sont revenus pour renflouer la demande de retour, et Fincher a parlé plus avec espoir: «À un moment donné, j’aimerais lui rendre visite à nouveau». Et il a anticipé sur quoi la suite serait: « L’espoir était de survivre à la fin des années 90, au début des années 2000, en atteignant avec un peu de chance les gens qui frappent à la porte de Dennis Rader. ».

Selon les médias britanniques Petit écran, Des sources proches de la diffusion en continu ont révélé que Netflix et Fincher sont de retour en pourparlers et en négociation du troisième volet de la célèbre émission de télévision, Mindhunter.. La vérité est que ses protagonistes, Jonathan Groff (Holden Ford), Holt McCallany (Bill Tench) et Anna torv (Wendy Carr) ont été libérés de leurs contrats en janvier 2020, donc la prochaine étape serait de parler aux acteurs.

Les routes semblent avoir une bonne destination pour les fans, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune annonce officielle du producteur. En attendant des nouvelles sur ce sujet, Fincher apparaîtra à nouveau ce dimanche 25 avril pour la 93e cérémonie des Oscars, où représentera Netflix avec son dernier film, Mank, qui est le plus nominé avec 10 nominations, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.