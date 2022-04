Mindhunter: d’après Jonathan Groff la saison 3 est toujours possible

Jonathan Groff déclare Mindhunter n’est peut-être pas complètement mort.

La star de l’incroyable série Netflix a suggéré qu’une troisième saison pourrait un jour arriver sur le petit écran et les fans ont pété les plombs.

La série suit le personnage de Groff, Holden Ford, alors que lui et Bill Tench (joué par Holt McCallany) créent un profil psychologique des tueurs en série.

Il est basé sur le livre de 1995 Mindhunter: Dans la tête d’un profileur, écrit par John E. Douglas et Mark Olshaker, qui se concentrait sur la méthode réelle que les enquêteurs fédéraux ont créée pour trouver des tueurs en série avant qu’ils ne se jettent sur leur prochaine victime.

Seules deux saisons de la série sont sorties et elles étaient incroyables.

La seconde s’est terminée sur un cliffhanger et naturellement tout le monde veut savoir ce qu’il advient de Ford, de Tench et de toute l’équipe (ainsi que du tueur annoncé depuis le premier jour).

Mais aucun autre épisode n’a réussi à décoller.

Alors que beaucoup d’entre nous ont simplement accepté le fait que nous n’aurons jamais de troisième saison, Groff dit que ce n’est pas complètement hors de portée.

S’adressant à Jimmy Fallon, on a demandé à l’acteur ce qui était le plus susceptible de se concrétiser : Frozen 3 ou alors Mindhunter saison 3.

Il a répondu : « J’ai l’impression que, même si ces projets semblent très différents, Frozen et Mindhunter je sens qu’un troisième Frozen et une troisième saison de Mindhunter sont possibles.

Une personne réagissant au commentaire a déclaré sur Reddit : « Ne fais pas ça… Ne me donne pas de l’espoir. »

Un autre a ajouté: « Ne me brise pas le cœur. »

Le créateur de la série, David Fincher, a expliqué dans une interview en 2020 pourquoi il ne se précipite pas pour faire une troisième saison.

« Écoutez, pour l’audience qu’elle avait, c’était une émission chère. Nous avons parlé de ‘Terminer Mank et ensuite de voir comment on le sent », mais honnêtement, je ne pense pas que nous pourrons le faire moins cher que moi dans la saison 2″, a-t-il déclaré à Vulture.

« Et à un certain niveau, vous devez être réaliste sur le fait que les dollars qui sortent doivent concorder avec ce qu’on va voir. »

Il a poursuivi en disant que la réalisation de la série était une tâche colossale et demandait beaucoup de temps et d’efforts, affirmant qu’il passerait environ sept mois par an à la réaliser.

Il expliqua: « Mindhunter » c’était beaucoup pour moi. Nous avions fait la première saison de Mindhunter sans showrunner, avec moi des pincements hebdomadaires.