Milly Alcock vivait dans le grenier et faisait la vaisselle avant de décrocher le rôle principal de House of the Dragon

Monter à bord d’un tel spectacle doit être une expérience qui change la vie des jeunes acteurs qui font les premiers pas de leur carrière, d’autant plus que de nombreuses stars qui se sont fait un nom sur Jeu des trônes ont continué à faire des films et des émissions de télévision de haut niveau.

Vu la qualité du premier épisode, on a hâte d’en voir plus Maison du Dragon.

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder House of the Dragon sur Sky Atlantic et NOW, tandis qu’aux États-Unis, l’émission est disponible sur HBO et HBO Max.