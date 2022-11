Millie Bobby Brown sur la question de savoir si elle est prête à finir Stranger Things : « Ce sera triste »

Millie Bobby Brown est rapidement devenue un nom reconnu à Hollywood, devenant une célébrité avec son rôle de Eleven dans la série Netflix Choses étranges. L’actrice de 18 ans a joué un rôle principal pendant quatre saisons jusqu’à présent, dans lesquelles nous avons vu une transformation complète de la façon dont le personnage est représenté à l’écran.





Maintenant, Brown se prépare pour la cinquième et dernière saison de la série, qui devrait être la plus folle que le public ait jamais vue. Choses étranges 4 a augmenté le niveau de production à tous les niveaux avec d’excellents effets virtuels et pratiques et une histoire plus large allant de la toundra froide de la Russie au sud de la Californie et, bien sûr, à Hawkins.

Après avoir passé les six dernières années de sa carrière principalement avec Netflix, Brown cherche peut-être à se diversifier et à élargir sa filmographie. Lors d’une interview avec Collider, l’actrice a évoqué Choses étranges touche à sa fin et comment elle a des sentiments de tristesse et d’excitation pour l’avenir.

« Cela a été une grande partie de ma vie, et ce sera triste pour la plupart, mais j’ai l’impression de pouvoir enfin la lâcher et de pouvoir libérer une partie de mon emploi du temps pour pouvoir pour raconter mes propres histoires. »

Il n’est pas surprenant d’entendre le souhait de Brown d’avoir un horaire libre, car de nombreux acteurs associés à un personnage semblent être reconnus pour quelque chose de plus plus tard dans leur carrière. Mais, bien sûr, l’actrice peut toujours aller de pair avec Eleven et Choses étrangesbien qu’elle ait cimenté sa place en tant que personnage titulaire dans une autre franchise de longs métrages Netflix.





Enola Holmes 2 est maintenant disponible sur Netflix

Bien que son rôle le plus reconnaissable soit sans aucun doute dans Choses étrangesMillie Bobby Brown s’est aventurée dans l’espace du long métrage avec deux sorties dans le Enola Holmes la franchise. Le premier film, sorti en 2020, suit le personnage titulaire et soeur de Sherlock Holmes (Henry Cavill). Tout au long du film, Enola fait ses preuves en tant que détective à part entière, déjouant son frère et résolvant un complot dangereux.

Enola Holmes 2 a été sorti cette semaine, le vendredi 4 novembre, avec Cavill et Brown reprenant leurs rôles. Enola est maintenant détective à louer, prenant en charge son premier cas, où elle est chargée de retrouver une fille disparue dans un autre mystère qui s’avère plus dangereux qu’elle ne le pensait initialement.

Maintenant que deux films sont sortis dans la franchise, Brown espère un troisième volet. Au cours de son interview Collider, l’actrice a déclaré: « Je veux dire, évidemment, j’espère vraiment. J’aime Enola, et je sais que, maintenant, les gens sont très investis dans le personnage et l’intrigue, et je ne peux qu’espérer que Netflix offre une fois de plus cette confiance et cette opportunité. »

Netflix a tout le Millie Bobby Brown dont tout fan pourrait avoir besoin. Les quatre premières saisons de Choses étranges sont disponibles en streaming maintenant, aux côtés du nouveau Enola Holmes 2 et sa première tranche.