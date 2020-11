Millie Bobby Brown supprime le compte TikTok suite aux commentaires des trolls

Millie a également posté sur Instagram en disant: « Se rendre compte que s’entourer de positivité est la façon la plus heureuse de vivre! »

Si vous vous êtes connecté à TikTok aujourd’hui pour obtenir votre dose quotidienne de positivité grâce à Millie Bobby Brown, vous avez peut-être remarqué que son compte a disparu. Oui, Millie Bobby Brown a supprimé tout son compte TikTok.

le Choses étranges et Enola Holmes superstar a un énorme succès en ligne et a amassé environ 16,2 millions d’abonnés sur la plate-forme de médias sociaux. Cependant, peu de temps après avoir publié une nouvelle vidéo sur son compte il y a quelques jours, les fans ont remarqué qu’elle avait été complètement supprimée de TikTok.

Millie Bobby Brown a supprimé son compte TikTok. Image: Amy Sussman / WireImage, @milliebobbybrown via TikTok

Pourquoi Millie Bobby Brown a-t-elle supprimé TikTok?

On ne sait pas pourquoi Millie a décidé de supprimer son compte TikTok, bien que certains utilisateurs affirment que c’est parce que les trolls avaient inondé sa section de commentaires de références refaites à la surface aux mèmes offensifs et homophobes qui l’ont amenée à supprimer Twitter en 2018.

Certains utilisateurs de Twitter tweetent également que les gens ont, pour une raison quelconque, harcelé Millie pour avoir utilisé un téléphone Android. Au cas où vous ne le sauriez pas, Millie a un contrat de plusieurs millions de dollars avec Samsung Galaxy.

Peu de temps après avoir supprimé son compte TikTok, Millie a publié un court message sur Instagram à ses fans, disant: « Se rendre compte que s’entourer de positivité est la façon la plus heureuse de vivre! Pas de haine et seulement de l’amour. N’oubliez pas d’être gentil … MERCI X «

Comme mentionné précédemment, ce n’est malheureusement pas la première fois que Millie décide de supprimer l’une de ses plateformes de réseaux sociaux. En 2018, Millie (qui avait 14 ans à l’époque) a supprimé son compte Twitter officiel après que des mèmes ont commencé à circuler, affirmant à tort qu’elle était homophobe.

Plus tôt cette année, avant son 16e anniversaire en février, Millie a également expliqué sur Instagram à quel point « les dernières années n’ont pas été faciles » en raison de « l’inexactitude, des commentaires inappropriés, de la sexualisation et des insultes inutiles qui ont finalement abouti à douleur et insécurité pour moi. «

En terminant sur une note positive, Millie a déclaré: « mais je ne serai jamais vaincue. Je continuerai mal à faire ce que j’aime et à diffuser le message afin de faire le changement. »

