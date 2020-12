Millie Bobby Brown s’unit à Avengers: l’équipe Endgame pour The Electric State

Joe et Anthony Russo font équipe avec Choses étranges La star Millie Bobby Brown pour la prochaine adaptation cinématographique du roman graphique d’Universal Pictures L’État électrique. Avec Brown dans le rôle principal, les Russo co-dirigeront et produiront sous leur bannière AGBO. Compte tenu des noms en cause, Universal aurait sauté très rapidement sur les droits du projet une fois qu’il est entré sur le marché.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Universal, qui s’est engagé à sortir en salle de État électrique», ont déclaré les Russo dans un communiqué sur la Millie Bobby Brown film. «C’est une nouvelle incroyable pour nous, cinéastes, et pour le public du monde entier qui souhaite avoir l’opportunité de découvrir à nouveau des films en salles. C’est également un signe positif que, à mesure que les vaccins deviennent disponibles, le marché des salles de cinéma est de retour.

Une adaptation de L’État électrique travaille chez AGBO depuis des années. En 2017, une version antérieure du concept serait en cours de planification avec Andy Muschietti à bord pour diriger et coproduire aux côtés de sa sœur, Barbara Muschietti. Comme les Muschiettis ont depuis Le flash pour Warner Bros., la porte a été ouverte pour que les Russo interviennent en tant que réalisateurs. Bien qu’Andy ne dirige plus, les Muschiettis serviront toujours de producteurs. Mike Larocca d’AGBO produira également. Russell Ackerman et John Schoenfelder sont producteurs exécutifs.

Christopher Markus et Stephen McFeely d’AGBO, qui ont travaillé avec les Russo sur Captain America: Soldat de l’hiver, Captain America: guerre civile, Avengers: guerre à l’infini, et Avengers: Fin de partie, rédigera le script. Bien que les scénaristes aient hâte de travailler avec les Muschiettis, ils sont ravis de collaborer à nouveau avec les Russo après avoir rencontré tant de succès ensemble dans le passé.

« Nous demanderions à Joe et Anthony de diriger tout ce que nous écrivons et nous sommes ravis que le moment choisi pour eux de devenir administrateurs », a déclaré McFeely. « Ce qui est bien à ce sujet, ce sont les thèmes de État électrique se synchronise avec leurs intérêts pour la technologie et se sent comme la propriété parfaite pour eux. «

Pour le moment, on ne sait pas quand le projet sera publié, bien que le plan soit que le film soit accéléré. Cela peut encore prendre un certain temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde avec les réalisateurs et la star principale travaillant déjà avec des horaires chargés. Les Russo devraient commencer à réaliser l’adaptation de The Grey Man à Long Beach le mois prochain, et on ne sait pas exactement combien de temps durera le tournage. Pendant ce temps, Brown est occupé à travailler sur la quatrième saison à venir de Choses étranges.

Créé par Simon Stålenhag et financé par Kickstarter, L’État électrique a été publié en 2018. L’histoire réinvente un avenir apocalyptique et robotique inspiré de l’Ouest américain. Il suit une adolescente qui rencontre un robot qui lui a été envoyé par son frère disparu, et ensemble, les deux se lancent dans un voyage pour le retrouver et le sauver.

Apparemment, le plan pour L’État électrique est que le film entre en production entre la fin de 2021 et le début de 2022. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

