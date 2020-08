Millie Bobby Brown souffre d’anxiété et c’est pourquoi

29.08.2020 11h40

L’anxiété de Millie Bobby Brown s’est aggravée lorsqu’elle est devenue célèbre. L’actrice de “Stranger Things” tente, malgré sa renommée, de cacher sa vie privée au public.

Pourtant, Millie Bobby Brown a parfois l’impression que les gens surveillent de près leurs luttes intérieures, a-t-elle déclaré dans une interview dans le numéro d’août du magazine Glamour UK: “Je garde beaucoup de choses dans ma vie privée.”

Millie Bobby Brown est souvent aux prises avec des sentiments de peur

«Cependant, j’ai moi-même des troubles anxieux et, à bien des égards, cela a rendu les choses difficiles. Quand je passe une mauvaise journée ou que je souffre d’anxiété, les gens disent: «Oh, tu n’as pas l’air bien dans cette cérémonie de remise de prix» … Cela aggrave mes troubles anxieux et m’en empêche un peu plus. “

La jeune fille de 16 ans peut bientôt être vue comme la petite sœur de Sherlock Holmes dans la série Netflix “Enola Holmes”. La jeune actrice a déjà beaucoup appris de son personnage: «Enola Holmes m’a appris à être moi-même».

Elle a beaucoup appris de la petite sœur de Sherlock Holmes

«Par-dessus tout, il est important d’être votre plus grand critique ainsi que votre plus grand partisan.» Avec beaucoup d’amour-propre, elle essaie de se renforcer. «C’est littéralement la seule façon dont je peux le faire», a déclaré Millie.

Les conjectures autour de la sortie de «Enola Holmes» sont terminées. L’aventure Netflix apparaîtra sur “reeebtpms wnettyrhitd”, comme l’a annoncé le service de streaming avec les premiers courts extraits sur Twitter. Pour ceux qui ne parviennent pas à résoudre l’énigme: le film devrait être projeté à partir du 23 septembre.

Voilà ce qu’est “Enola Holmes”

Enola Holmes (Millie Bobby Brown) se réveille le matin de son 16e anniversaire pour découvrir que sa mère (Helena Bonham Carter) a disparu. Enola finit par être prise en charge par ses frères Sherlock (Henry Cavill) et Mycroft (Sam Claflin), qui veulent l’envoyer en internat pour filles. Cependant, Enola a d’autres plans.

Mais il y a aussi beaucoup de choses dans la vie privée de Millie Bobby Brown: elle et Joseph Robinson n’ont officialisé leur relation via les médias sociaux qu’en janvier – maintenant la star de “Stranger Things” et le joueur de rugby britannique devraient à nouveau se terminer.

Millie Bobby Brown est de nouveau célibataire

Comme un initié veut le savoir, la distance entre Brown et Robinson aurait été la principale raison de la séparation. L’acteur et étoile filante britannique passe beaucoup de temps aux États-Unis en raison de sa longue carrière, tandis que l’athlète des Wigan Warriors travaille intensivement sur sa carrière professionnelle en Grande-Bretagne.

Joseph, fils du célèbre joueur de rugby britannique Jason Robinson (46 ans), aurait un emploi du temps chargé et peu de temps pour les affaires privées.

“Ils étaient pleinement impliqués et heureux de se montrer sur les réseaux sociaux, mais il semble que les choses viennent tout juste de suivre leur cours”, a poursuivi la source. Il n’y a pas de déclarations officielles des deux adolescents sur l’histoire d’amour. (Bang / KT / Spot On)