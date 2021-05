Millie Bobby Brown sonne à nouveau pour Eternals

Millie Bobby Brown et Marvel se retrouvent différentes versions qui placent l’actrice de 17 ans dans le prochain film Éternels. La participation de la jeune femme au film sonne encore une fois comme une possibilité concrète Et les attentes sont énormes quant à la chance que deux géants s’unissent. L’interprète en avait déjà annoncé et confirmé si la proposition existe vraiment. Vue!

Le moyen Nous avons ce couvert a rapporté que la société de Kevin Feige a offert à Bobby Brown un rôle multi-projets, bien qu’il n’ait pas indiqué à quoi servent les papiers ou les bandes en particulier. La première de la bande-annonce d’Eternals ce lundi ravivé les rumeurs sur la participation éventuelle de l’artiste, mais elle avait déjà été claire à ce sujet.

Millie Bobby Brown sera-t-elle dans Eternals?

« D’accord les gars, c’est le problème. Tout le monde pense que je vais être dans un film Marvel. Pas que je sache. Ma famille et moi n’avons aucune idée. Donc, je veux juste que tout le monde soit clair à ce sujet. »La star de Netflix a déclaré en juillet 2019 lorsqu’on lui a posé des questions sur le problème lors d’un live Instagram.

La vérité est qu’avec le film de plus en plus proche de sa première le 5 novembre 2021, les chances de voir Millie s’estompent lentement. Dans l’aperçu présenté par Eternals, des personnages tels que Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kit Harrington, mais pas les protagonistes de Stranger Things.

Pour aggraver les choses, la jeune femme a admis dans des déclarations à MTV News en avril qu’elle n’était pas fan des films de super-héros. Il a même affirmé n’avoir vu aucune des bandes dessinées Marvel ou DC. « Ce n’est pas mon truc, mais j’y suis ouvert », a clarifié un appel hypothétique à participer à l’une des deux franchises. sera-t-il donné ?