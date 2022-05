Millie Bobby Brown se lance-t-elle en politique ?

in

Hollywood

À seulement 18 ans, le protagoniste de choses étranges Elle est l’une des actrices les plus importantes de sa génération. Dans ses réseaux, il compte des millions de followers qui suivent chacun de ses pas.

©IMDBLa deuxième partie du quatrième volet arrivera le 1er juillet.

Ce vendredi, après presque trois ans d’absence, choses étranges retourné à la plate-forme Netflix. La bonne nouvelle est que la quatrième saison de la série mettant en vedette Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink et Finn Wolfhard Il a environ 5 heures de contenu de plus que les trois autres versements précédents. La mauvaise nouvelle est que pour savoir comment cela se termine, il faudra attendre juillet.

Même si Netflix sort généralement toutes ses productions en même temps et n’a jamais recours à des sorties hebdomadaires, le cas de choses étranges (tel que Ozark il y a quelques semaines) a été échelonné. La première partie du quatrième volet de la série créée par les frères duffer Il était composé de sept épisodes d’une durée moyenne d’une heure et quart, et les deux derniers épisodes ne seront vus que le 1er juillet.

Dans le cadre de ce lancement, une publication particulière a été produite qui a soulevé des soupçons sur une éventuelle carrière politique de Millie Bobby Brown. L’actrice qui joue soulever dans choses étranges a été choisi par Netflix pour une revue des tranches précédentes. Ainsi, une vidéo de seulement 60 secondes a été publiée où Bobby Brun Il est chargé de rafraîchir la mémoire des fans. Cependant, cette publication a été éclipsée par la réponse d’un follower qui a révélé l’étrange ressemblance de l’actrice.

« Ils ont filmé cette saison il y a si longtemps que Millie Bobby Brown maintenant, elle est sénatrice de l’Arizona »a écrit l’utilisateur de Twitter @SeanStanglandDH. La publication, qui a été largement célébrée par le monde des réseaux sociaux avec près de 25 000 retweets et plus de 370 000 aimecela a à voir avec l’aspect avec lequel il a été présenté à Bobby Brunqui a un look très similaire à celui que les personnalités politiques américaines ont habituellement lorsqu’elles sont invitées à des signaux tels que CNN Soit Fox News pour parler de la situation dans le pays. Pouvez-vous l’imaginer dans le monde de la politique?

+ L’étrange demande de Millie Bobby Brown

Lors d’un entretien avec L’emballagel’actrice de choses étranges parlé de l’avenir de la série Netflix et de la nécessité de les frères duffer imiter Jeu des trônes lors de l’écriture de leurs histoires. Pour la star de la série, le casting est trop gros. « Hier soir, nous n’avons même pas pu prendre de photo de groupe car nous étions environ 50 personnes. J’étais comme ‘ils doivent commencer à tuer des gens’ »dit-il entre deux rires. Puis, après s’être interrogé sur l’idée de faire revivre trémieSouligné: « C’est ridicule… les frères duffer ils sont très sensibles et ne veulent tuer personne ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂