Millie Bobby Brown, Ryan Reynolds et bien d’autres : voici comment les célébrités ont passé le Nouvel An

CÉLÉBRITÉS

Les célébrités les plus reconnues de l’industrie ont célébré l’arrivée de 2023. Regardez ce que des personnages comme Miley Cyrus ont posté sur Instagram !

©GettyC’est ainsi que les célébrités les plus reconnues ont passé les vacances du Nouvel An.

Une nouvelle année vient de commencer et avec elle viennent les célébrations, les souhaits et les illusions des artistes les plus reconnus de l’industrie. Et c’est que bien que beaucoup préfèrent garder leurs festivités privées, beaucoup d’autres ont été encouragés à partager leurs bonnes intentions et leurs plans pour cela 2023. Regardez comment des personnages comme Millie Bobby Brown, Ryan Reynolds et beaucoup plus!

+ Voici comment les célébrités ont passé le Nouvel An

-Mark Ruffalo

2022 s’est avéré être une excellente année sur le plan professionnel pour Marc Ruffalo. L’acteur a continué à travailler avec deux grandes entreprises : Marvel et Netflix. Alors qu’il avait une participation à la série She-Hulk : avocatse remettant dans la peau de Bruce Banner, il faisait également partie de Le projet Adam chez le géant du streaming. Pour dire au revoir à 2022, il a écrit sur son profil Instagram vérifié : «J’espère que tout le monde aura des célébrations merveilleuses et sûres ce soir. Faisons de 2023 une grande année !”.

– Miley Cyrus

La course de Miley Cyrus ne cesse d’étonner : chaque année, l’artiste éblouit ses followers avec de nouveaux projets et tournées à travers le monde. Cette année 2022 n’a pas fait exception et, il a présenté une émission spéciale Nouvel An sur NBC où il a collaboré avec Dolly Parton, David Byrne, Fletcher, Sia ou encore Paris Hilton. Ce n’est pas tout! Pour lancer 2023, il a annoncé que le 13 janvier, il sortira un single intitulé Fleurs. Découvrez l’aperçu ci-dessous.

-Ryan Reynolds

Fidèle à son style Ryan Reynolds Il a partagé une publication avec un pur humour. Le célèbre acteur a publié une vidéo de Deadpool dans laquelle il simule de se lancer pleinement en 2023. Cette année, de grands projets l’attendent au niveau professionnel, comme la première de bienvenue à wrexham le 18 janvier prochain sur Star+. Cependant, sur le plan personnel, ce sera une année plus que particulière, puisque son quatrième enfant naîtra avec Blake Lively.

-Millie Bobby Brown

La série la plus regardée cette année sur Netflix a été la quatrième saison de choses étranges. Et une partie de ce succès correspond au charisme inégalé de Millie Bobby Brown. C’est pourquoi la jeune célébrité en a profité pour faire le point sur le meilleur de l’année sur Instagram. « Infiniment amoureux de l’année que j’ai eue. Je suis reconnaissant pour mes amis, ma famille, mes chiots et mon compagnon pour la vie. Portons un toast à une autre année avec les gens et les animaux merveilleux qui nous entourent”.

