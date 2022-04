Millie Bobby Brown revient pour dénoncer les propos sexualisés à son égard

célébrités

L’actrice Millie Bobby Brown a évoqué les messages qui lui parviennent sur les réseaux sociaux et a ouvertement dénoncé ce que d’autres collègues de Stranger Things ont également subi.

© GettyMillie Bobby Brown revient pour dénoncer les propos sexualisés à son égard.

fans de choses étranges Ils attendent avec impatience la première du volume 1 de la quatrième saison sur le service de streaming Netflix, où ils reverront leurs acteurs préférés après presque trois ans. Millie Bobby Brown Il rejouera Eleven, mais avant d’évoquer à nouveau un problème qui avait déjà suscité l’indignation à l’époque, mais qui se réitère de plus en plus : la sexualisation des jeunes.

Ce n’est pas la première fois que cela est évoqué au sujet du casting de la série de plateformes, car c’est une situation à laquelle ils sont confrontés depuis le premier opus. À l’époque, Natalia Dyerqui joue Nancy Wheeler, a déclaré : « J’ai l’impression qu’ils sont sexualisés. Je me sens protecteur envers les plus jeunes, même s’ils ne sont plus des enfants, ce sont des adolescents. Ce sont tous des gens formidables et ils doivent tous grandir dans des conditions vraiment folles. circonstances. ».

Millie il vient d’avoir 18 ans et s’est ouvert sur le podcast La féministe coupable sur les inconvénients qu’elle avait d’être une personnalité publique depuis qu’elle était petite. Là, il a déclaré: « Je suis confrontée au même genre de choses que n’importe quelle fille de 18 ans : passer à l’âge adulte, avoir des relations, des amitiés, et tout ça. Être aimé et essayer de s’intégrer, c’est beaucoup, et en attendant, vous essayez d’apprendre à vous connaître. La seule différence est que je le fais évidemment à la vue du public..

Ensuite, il a expliqué ce que c’est que de faire face à la sexualisation : « Cela peut être accablant. J’ai clairement dû faire face à cela davantage au cours des deux dernières semaines après avoir eu 18 ans. Je vois une nette différence entre la façon dont les gens agissent et la façon dont la presse et les médias sociaux réagissent à ma majorité. « . Il a alors condamné : « C’est dégoutant »et a poursuivi en expliquant qu’il comprend ce qui se passe à Hollywood avec les jeunes filles qui sont sexualisées : « J’ai dû m’en occuper, mais je le fais depuis toujours ».

C’est la deuxième fois que Millie Bobby Brown fait référence à ce sujet, puisqu’en 2020, quand il a eu 16 ans, il a fait un post sur Instagram où il a écrit : « Les dernières années n’ont pas été faciles, je l’avoue. Il y a des moments où je me sens frustré par l’inexactitude, les commentaires inappropriés, la sexualisation et les insultes inutiles qui m’ont causé de la douleur et de l’insécurité. Mais ils ne me quittent jamais pour vaincre . Je continuerai à faire ce que j’aime et à diffuser le message en quête de changement ».

