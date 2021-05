Millie Bobby Brown n’est pas devenue célèbre pour Stranger Things

S’il y a une actrice qui a su se démarquer dans l’industrie, c’est sans aucun doute Millie Bobby Brown. À son jeune âge, le protagoniste de Des choses plus étranges Elle est l’une des interprètes les plus respectées et admirées d’Hollywood car ses prouesses d’actrice sont également combinées avec sa philanthropie et son influence dans le monde.

Millie Bobby Brown est l’une des actrices les plus aimées. Photo: (Getty)



En fait, Millie Bobby Brown Elle est la plus jeune personne à figurer sur la liste des 100 personnes les plus influentes au monde et, d’autre part, elle est également la seule personne à avoir obtenu le titre d’ambassadrice itinérante de l’UNICEF en tant que mineure. À tel point que, comme Tom Holland, Zendaya et Anya Taylor Joy, elle commence à piétiner l’industrie cinématographique.

Cependant, les débuts de Millie étaient très différents de ce que beaucoup imaginent. Née le 19 février 2004 à Marbella, en Espagne, elle a déménagé en Angleterre à l’âge de quatre ans puis, à huit ans, a atterri à Orlando, aux États-Unis, où elle a commencé à fréquenter des camps de théâtre.

Millie Bobby Brown à l’UNICEF. Photo: (Getty)



« Chaque jour, nous avons conduit 45 minutes à Los Angeles et comme nous n’avions même pas d’argent pour l’essence, papa ne m’emmènerait pas aux castings à moins qu’il ne connaisse toutes les phrases du test.« A commenté Bobby Brown à l’époque. Et, apparemment, chaque effort a sa récompense puisqu’aujourd’hui l’interprète n’est pas seulement connue pour son rôle d’actrice, mais elle est aussi une femme d’affaires et philanthrope.

Comment Millie Bobby Brown est-elle devenue célèbre?

Malgré que Des choses plus étranges était la série Netflix qui a catapulté Millie Bobby Brown À la renommée internationale, la jeune femme avait déjà formé un programme d’études. La première fois qu’il est apparu sur le petit écran, c’était en 2013, l’année où il a fait ses débuts en Il était une fois au pays des merveilles où j’ai joué le rôle d’Alice.







Un an plus tard, Millie a été choisie, après une audition vidéo, pour incarner Madison O’Donnell dans Les intrus et, après cela, il a eu des apparitions dans NCIS, famille moderne et aussi dans un épisode de L’anatomie de Grey. Et ce n’est qu’en 2016 que Des choses plus étranges est entré dans sa vie pour propulser sa carrière au sommet avec son rôle d’Eleven. À partir de ce moment, différents protagonistes ont commencé à apparaître, tels que, par exemple, Enola Holmes.