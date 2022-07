Millie Bobby Brown ne quitte pas Netflix : ce sont les projets de l’actrice de Stranger Things

Avec la première de la quatrième saison de choses étranges, la rage pour cette série a ravivé. Créé par les frères duffer, cette production que l’on voit à travers Netflix, a ramené des personnages emblématiques de l’histoire. Parmi eux se trouve Eleven, joué par Millie Bobby Brown dès la première saison. Un rôle qui, sans aucun doute, a conduit l’actrice à se lancer dans la renommée internationale, démontrant tout son talent.

De plus, pour la même raison, Millie Bobby Brown Elle est actuellement l’une des actrices préférées d’Hollywood. À son jeune âge, elle possède l’une des carrières les plus prometteuses et les plus prestigieuses de l’industrie. Tel est ainsi Netflix a décidé de continuer à parier sur elle en incluant l’actrice dans différents projets qu’ils ont prévus pour les années à venir. C’est que son travail dans choses étranges C’était ainsi et l’a amenée à avoir tellement de groupes de followers que continuer à compter sur elle est à nouveau flatteur pour le géant du streaming.

L’exemple clair en est que Millie Bobby Brown Il a tellement d’envergure que les films et séries déjà programmés à son agenda sont parmi les plus attendus par les fans. Et, sans aucun doute, la plupart feront partie du catalogue de la plateforme. C’est pourquoi, à partir de spoilerson vous parle de tous les projets qui vous attendent la nouvelle fille netflix pour les prochains mois.

+ Les projets de Millie Bobby Brown sur Netflix :

1. Enola Holmes 2 :

en 2020 Millie Bobby Brown première sur Netflix Enola Holmesun film dans lequel il jouait le rôle principal et partageait l’écran avec Henry Cavill. La bande, dans laquelle elle jouait la sœur du célèbre détective, Sherlock Holmes, a atteint un tel succès que ce 2022 sortira une suite. Et, à cette occasion, le rôle du protagoniste sera encore plus révélateur.

Comme confirmé par Netflix maintenant Enola est une véritable détective et, avec l’aide de son frère aîné, elle est chargée de retrouver une femme disparue.. Bien qu’au milieu de cela, il doive surmonter différentes adversités entre sa famille, son amour et ses classes sociales.

2. Stranger Things – saison 5 :

Bien que la série vient de sortir sa quatrième saison, la vérité est qu’il est déjà confirmé quechoses étranges reviendra dans une cinquième édition. On ignore encore exactement quand ce sera, mais tout indique que son retour est prévu pour 2024. En effet, les frères Duffer commenceront à écrire les nouveaux épisodes en août de cette année et prévoient de commencer le tournage en 2023. dans cette série Millie Bobby Brown se mettra, une fois de plus, dans la peau d’Eleven.

3. L’état électrique :

Netflix n’arrête pas de chercher de nouveaux contenus et avoir les stars les plus reconnues du moment est un point en sa faveur. C’est pour ça que Millie Bobby Brown a été le premier confirmé pour ce film qui sera réalisé par les frères russes. Dans cette aventure rétro-futuriste, Millie incarnera une jeune femme qui s’évade avec son ami robot à travers la côte ouest des États-Unis à la recherche de son frère. Et, malgré le fait que l’on n’en sache pas beaucoup plus sur le long métrage, il promet de répondre aux attentes, d’autant plus que la production est toujours à la recherche de grands acteurs comme Chris Pratt.

4. Demoiselle :

Dans ce nouveau film Netflix, Millie Bobby Brown se lance dans le genre fantastique. Réalisé par l’Espagnol Juan Carlos Fresnadillo, l’actrice doit maintenant jouer une princesse. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, en plus de jouer dans le film, la jeune femme servira également de productrice exécutive. Bien sûr, on ne sait rien de plus sur l’intrigue que ceci et que, dans son intention d’épouser son prince Henry, la princesse sera sacrifiée par un dragon.

C’est pourquoi, avec cela, il est évident que Millie Bobby Brown a un bel avenir en route et, le tout, de la main de Netflix. Eh bien, la plateforme a trouvé en la jeune actrice une grande professionnelle qui continue d’attirer le jeune public et à qui, apparemment, le géant du streaming continue d’aspirer.

