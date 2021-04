Millie Bobby Brown n’a vu aucun film Marvel ou Harry Potter

La star de ‘Choses étranges’, Millie Bobby Brown a révélé n’avoir jamais vu une cassette de merveille ou ‘Harry Potter’, amenant ses amis à la voir étrange.

Brown, qui a récemment repris son rôle de Madison Russell sur la bande, ‘Godzilla contre Kong’, a pris la parole dans une nouvelle interview lorsqu’ils lui ont fait choisir entre certaines des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Millie Bobby Brown rend hommage à Beyoncé et Jay-Z

Comme il a répondu, l’actrice qui a joué «Enola Holmes» Il a dit que Marvel « n’est pas son truc » et qu’il préférait les « histoires vraies » aux émissions gigantesques et épiques, car « il fait ces choses maintenant » avec « Stranger Things ».

Quand ils lui ont fait choisir entre Marvel et DC, Brown a déclaré: « Eh bien, je n’ai jamais vu un film Marvel, jamais, et je n’ai jamais vu de film DC non plus. »

«Ce n’est pas mon truc, mais j’y suis ouvert. C’est juste que je n’ai jamais pensé: ‘Oh, je vais regarder ce film.’ »Plus tard dans l’interview, Brown a dû choisir entre ‘Parc jurassique’ et ‘Harry Potter’, en choisissant le premier.

«Je n’ai jamais vu ‘Harry Potter’… Je sais, je sais. J’ai beaucoup d’amis qui me regardent et me demandent « Mais comment? »







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Enola Holmes »: Netflix partage des scènes supprimées de Millie Bobby Brown

En fin de compte, Brown a parlé du type de film qu’il préfère, déclarant qu’il les aime » ‘Le cahier’Disons des films d’amour ».

D’autre part, l’année dernière, Brown a révélé qu’elle avait presque quitté le théâtre après avoir été rejetée pour un rôle dans ‘Game of Thrones’, avant de décrocher le rôle d’Eleven dans la série Netflix, ‘Stranger.