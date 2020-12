Millie Bobby Brown jouera dans un film avec les réalisateurs des Avengers

Millie Bobby Brown en a déjà un course géniale avec seulement 16 ans. L’actrice, devenue une star internationale pour Stranger Things, a forgé une carrière qui l’a également en tant que productrice, femme d’affaires et mannequin. Son chemin ascendant ne s’arrête pas et après avoir brillé en 2020 sous le nom d’Enola Holmes, a conclu un accord pour jouer dans le prochain film des frères Anthony et Joseph Russo: The Electric State.

Le film sera une adaptation du roman 2018 du même nom écrit par le Suédois Simon Stålenhag. Universal Pictures a repris les droits ces derniers mois et recherchait un réalisateur. Selon Deadline, l’Argentin Andy Muschietti J’étais l’élu au début, mais son projet Flash l’a exclu de laisser la place libre aux showrunners des Avengers.

Millie Bobby Brown jouera dans The Electric State: un film avec les frères Russo

Les Russo ont parié gros et ont convaincu l’interprète d’Eleven pour le rôle de Michelle: une adolescente au milieu d’un monde apocalyptique dont la seule compagnie est un robot jaune nommé Skip. Elle et son partenaire doivent retrouver leur frère dans une scène sombre qui se déroule au début de 1997.

Illustration tirée de The Electric State par Simon Stålenhag



Le film rejoint la liste des projets de Bobby Brown pour 2021. Il apparaîtra dans Godzilla vs Kong après le tournage en 2019, il tournera un autre film sur Netflix intitulé Damsel et terminera l’enregistrement de la quatrième saison de Stranger Things. L’emploi du temps chargé de la jeune femme remet en cause le début de l’activité pour The Electric State, qui pourrait se situer entre la fin de 2021 et le début de 2022.

« C’est une histoire très humaine sur une adolescente avec tous les pouvoirs d’une adolescente et rien d’autre. Une autre chose dont nous sommes vraiment fiers quand il s’agit de cette histoire est que tous les personnages principaux sauf un personnage secondaire sont des femmes, ce qui est très excitant de participer « , a révélé à propos du producteur de films Markus Mcfeely à Deadline.