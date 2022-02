Millie Bobby Brown est devenue Barbie pour ses 18 ans

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste de Stranger Things a célébré sa journée avec son petit ami Jake Bongiovi. Regardez le changement de look qui a fait d’elle une tendance sur les réseaux sociaux !

© GettyMillie Bobby Brown fête ses 18 ans.

Joyeux anniversaire Millie Bobby Brown ! L’actrice britannique la célèbre aujourd’hui 18 années et, bien qu’il soit vraiment très jeune, la vérité est qu’il a une énorme carrière derrière lui et un avenir plus que prometteur. Connue pour son travail en tant que Eleven on choses étrangesla série originale de Netflixa été encouragée à montrer à tous ses followers une manière particulière de célébrer sa journée : devenir une véritable Barbie.

Nous l’avons rencontrée alors qu’elle n’avait que 12 ans et, depuis, elle se charge de nous surprendre avec des tubes qui ont marqué sa courte mais importante carrière. Depuis que le géant du streaming l’a catapultée à l’échelle mondiale, elle est devenue l’une des actrices les plus aimées d’Hollywood, en plus du magazine Time la nommant l’une des personnes les plus influentes de la planète et de l’Unicef ​​l’établissant comme la plus jeune femme à être une bonne volonté ambassadeur.

Nominations aux Emmy et SAG, grands rôles dans le N rouge, vedette dans des événements cinématographiques et même mannequin, femme d’affaires et productrice. Tout cela s’applique parfaitement pour définir la jeune femme qui accumule sur les réseaux sociaux presque 48 millions de followers qui attendent des nouvelles tant dans leur carrière professionnelle que dans leur vie intime. Et ils n’ont pas été déçus ! Car avec un post très spécial, il a montré la transformation qu’il a opérée pour ses 18 ans.

avec son petit-ami Jake Bongiovi, fils de Dorothea Hurley et Jon Bon Jovi, a posé dans un tout autre style. C’est que le couple portait une tenue 100% inspirée de Barbie et Ken. Alors qu’elle était encouragée à porter une longue perruque blonde, il est apparu avec des cheveux décolorés et une coiffure distinctive. Millie portait également une robe corset d’Annie’s Ibiza et Jak, la chemise fleurie signature de son personnage.

« joyeux anniversaire barbie je t’aime», a écrit le jeune de 19 ans. Elle n’a pas tardé à répondre rapidement : « Amour sans fin”. Ensuite, la figure de Netflix a partagé l’image et a ajouté : « !Salut Ken!”. Et la réponse de Jake est venue : « Tu es très belle”. La photo a atteint des milliers de commentaires, parmi lesquels Noah Schnapp, son meilleur ami et collègue, s’est démarqué. choses étrangesen plus de Paris Hilton et Matthew Modine.

