Millie Bobby Brown entrera dans l’histoire en recevant le salaire initial le plus élevé pour un acteur de moins de 20 ans

Si l’acteur reçoit ce montant, il s’agira du salaire initial le plus élevé qu’un acteur de moins de 20 ans ait jamais reçu.

Netflix a confirmé qu’il y aurait une suite au film de 2020 plus tôt cette année en mai.

S’adressant à Twitter, le service de streaming a écrit: « Une suite est en cours! Millie Bobby Brown et Henry Cavill reviendront dans ENOLA HOLMES 2.«

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Désormais détective à louer comme son infâme frère, Enola Holmes s’attaque à son premier cas officiel pour retrouver une fille disparue, alors que les étincelles d’un dangereux complot enflamment un mystère qui nécessite l’aide d’amis – et Sherlock lui-même – pour se démêler. »

En plus de Brown reprenant son rôle, Henry Cavill et Sam Claflin reviennent également en tant que frères aînés d’Enola, Sherlock et Mycroft.