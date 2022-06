Millie Bobby Brown dit qu’elle rougit à chaque fois qu’elle voit Joe Keery

Millie Bobby Brown a dit qu’elle rougissait à chaque fois qu’elle la voyait Choses étranges co-vedette Joe Keery. Regardez ci-dessous :

S’exprimant le mois dernier lors de la première mondiale de la quatrième saison du hit de Netflix, on a demandé à Brown: « [Who has] de meilleurs cheveux, Eddie Munson ou Steve Harrington ?

Sans pause, Brown a répondu avec étourdissement : « Steve Harrington, tu te moques de moi ? Je rougis à chaque fois Joe [comes in].”

Le connaisseur de heavy metal Eddie Munson, joué par Joe Quinn, arbore des touffes de boucles serrées dans le spectacle, tandis que le battement de coeur du lycée de Keery, Steve Harrington, est célèbre pour sa vadrouille défiant la gravité.

Ces dernières semaines ont été chargées de presse pour Brown, qui a récemment révélé qu’elle n’avait aucune idée de l’âge réel de son personnage Eleven.

En discutant avec des journalistes aux côtés de la co-vedette Noah Schnapp au Brésil, on lui a demandé de confirmer l’âge d’Onze.

Se tournant vers Schnapp, Brown a déclaré: « Je ne sais pas quel âge a Eleven. J’ai l’impression que nous devrions le savoir. Nous devrions certainement demander à quelqu’un quel âge ont nos personnages. »

Noah, 17 ans, a ensuite suggéré que les personnages avaient à peu près leur âge – mais l’intervieweur n’a pas tardé à les corriger et a révélé à Millie, 18 ans, qu’Onze avait en fait 14 ans.

Choqués par la révélation, les deux hommes ont dit à l’unisson : « Onze, c’est 14 ? »

Brown a répondu avec étourderie: «Steve Harrington, tu te moques de moi? Je rougis à chaque fois Joe [comes in].” Crédit : Alamy

Toujours abasourdie, Millie a remarqué : « 14 ans ? Je sortais avec Mike à 13 ans ? !! QUOI ? !!

« J’ai 16 ans [referring to how old she suspected Eleven is]. Je pensais peut-être 16/17. C’est dingue. D’accord. Nous avons besoin d’éclaircissements précis; ils envoient des e-mails en ce moment. »

Après le partage du clip en ligne, les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour discuter de la révélation choquante.

« Loll c’est fou », a écrit l’un d’eux. Un autre a ajouté: « Pourquoi ai-je pensé que onze était 11 ». « Désolé, désolé QUOI », a commenté un autre.

D’autres fans ont déclaré qu’ils comprenaient maintenant pourquoi le chef de la police de Hawkins, Jim Hopper, était si surprotecteur envers El lorsqu’elle a développé des sentiments amoureux pour Mike Wheeler la saison dernière.

L’un d’eux a commenté: « Pas étonnant que Hop soit fou. »

« Pas étonnant que Hopper veuille ouvrir la porte », a déclaré un second.

Un troisième a ajouté: « C’est pourquoi il est logique que Hopper soit si surprotecteur. »

Pendant ce temps, Netflix a révélé que des records sont battus par une série d’horreur de science-fiction à succès Choses étranges.