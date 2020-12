Millie Bobby Brown dans le MCU? Les fans pensent qu’elle pourrait jouer un rôle moins connu de «  X-Men  »

Millie Bobby Brown a été l’une des nombreuses stars dont la carrière a explosé grâce à Choses étranges, et maintenant, les fans de Marvel pensent qu’elle serait parfaite pour un certain rôle.

Brown est devenue célèbre pour son interprétation d’Eleven, une fille aux pouvoirs psychiques Choses étranges, et si naturellement, les fans pensent qu’elle pourrait très bien jouer un X-Men. Disney n’a acheté que récemment les droits sur les X-Men, il pourrait donc s’écouler longtemps avant que les X-Men n’apparaissent dans le MCU.

Cela n’a pas empêché les fans de penser à qui pourrait jouer quoi, et les fans pensent que Brown peut être un grand Kitty Pryde. Voici un aperçu de qui est Kitty Pryde et pourquoi certains fans de Marvel veulent que Millie Bobby Brown joue le rôle.

Qui est Kitty Pryde?

Kitty Pryde fait partie des X-Men depuis longtemps, mais comme les fans de Marvel en ont discuté sur Reddit, elle est rarement le personnage le plus important des bandes dessinées. Dans les films X-Men de l’ère Fox, Kitty était jouée par Elliot Page, et ses pouvoirs mutants étaient dans l’ensemble fidèles aux bandes dessinées.

Ses pouvoirs mutants lui permettent de traverser les choses à volonté, mais en Days of Future Past, ses pouvoirs ont évolué pour lui permettre de renvoyer les gens dans le temps. C’était une évolution très importante de ses pouvoirs mutants, car sinon, tout le film n’aurait pas pu se passer sans cela.

Cependant, mis à part les pouvoirs, comme en ont parlé les fans de Marvel, elle apporte également une perspective différente aux X-Men, car elle est généralement décrite comme une jeune fille ou une jeune femme. Cette perspective contraste avec le fait que la plupart des X-Men sont des adultes, ce qui lui permet d’être un personnage plus ludique et plus jeune que la plupart des autres X-Men.

Pourquoi Millie Bobbie Brown est parfaite pour le rôle

Dès le départ, comme de nombreux fans de Marvel en ont parlé, Brown pourrait être parfaite pour le rôle simplement parce qu’elle est l’un des meilleurs jeunes acteurs du moment. Marvel pourrait toujours choisir de représenter un Kitty plus âgé, mais ce ne serait pas idéal pour la plupart des fans. En tant que tel, puisque Brown est encore une jeune fille, elle sera probablement toujours dans la tranche d’âge idéale pour Kitty lorsque Marvel décidera enfin de l’introduire dans le MCU.

De plus, comme l’ont dit les fans de Marvel, Brown a montré ses talents d’acteur dans Enola Holmes, et elle a montré qu’elle pouvait jouer des personnages plus gais et amusants que Eleven ne l’était Choses étranges. Puisque Kitty est généralement dépeint comme un personnage plus extraverti que non, Enola Holmes a essentiellement montré aux fans de Marvel que Brown pouvait très bien jouer à Kitty.

Pourquoi Millie Bobbie Brown n’est peut-être pas géniale pour le rôle

Millie Bobby Brown | Mike Coppola / Getty Images pour Turner

Cela étant dit, de nombreux fans de Marvel sont sceptiques quant à cette idée de casting. Alors que les fans de Marvel aiment Brown en tant qu’acteur, de nombreux fans de Marvel pensent qu’elle est tout simplement trop populaire pour le rôle. Étant donné que Kitty est généralement un personnage secondaire, il est peu probable que Marvel utilise autant Kitty dans les films.

En tant que tel, ce n’est peut-être pas une bonne idée de placer un si grand acteur comme Brown dans un rôle où elle n’aurait pas grand-chose à faire. Cependant, les fans de Marvel ont des solutions à ce problème. Bien que Kitty ne soit généralement pas un personnage important dans les bandes dessinées ou les films, dans Days of Future Past, elle était exactement cela. Et comme les fans de Marvel en ont parlé, ce scénario, à la fois dans les bandes dessinées et dans les films, a généralement été bien accueilli.

Pour cette raison, il est possible que Marvel donne à Kitty un rôle plus important dans les films si Brown obtient le poste. Kitty n’a pas besoin d’être le leader des X-Men, mais elle pourrait facilement avoir plus de temps à l’écran que dans les films X-men de l’ère Fox.