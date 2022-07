Millie Bobby Brown a révélé que son premier baiser était avec un acteur de Stranger Things

célébrités

Travail d’actrice dans choses étranges dès son plus jeune âge, tout comme ses pairs. Avec qui Millie Bobby Brown a-t-elle eu son premier baiser ? On vous le dévoile !

©NetflixLes protagonistes de Stranger Things

La fin de la quatrième saison de choses étranges a laissé les fans en redemander et, pour cette raison, la cinquième et dernière partie de la série est déjà devenue l’une des plus attendues de Netflix. Cependant, il reste encore beaucoup de temps avant le retour de la série qui a fait connaître tous ses protagonistes dans le monde entier. C’est parce que ses créateurs, les frères duffera confirmé qu’il n’arrivera qu’en 2024.

Pourtant, en attendant, les étoiles de choses étranges ils restent les plus recherchés dans l’industrie. Eh bien, beaucoup de fans veulent savoir ce que feront leurs acteurs préférés dans ce qui revient Fiction originale de Netflix. Et, sans aucun doute, l’un des plus intrigants est Millie Bobby Brown, qui est devenu l’un des plus aimés de la distribution. De même, l’actrice est l’une de celles qui a formé le plus de carrière au fil des ans et continue de grandir.

Cependant, pendant le temps où vous ne serez pas en choses étranges, Millie Bobby Brown Elle est toujours très active dans l’industrie. Il a un grand nombre de projets préparés avec Netflix et, à son tour, continue de donner des interviews. En fait, dans le dernier rapport qu’il a donné, il a fait une confession qui a surpris les fans. L’actrice a révélé que son premier baiser remonte à des années et avec un partenaire fictif qui l’a catapultée vers une renommée internationale.

Bien que Millie soit maintenant en couple et très amoureuse de Jake Bongiovi, le fils de Bon Jovi, la vérité est qu’avant de trouver l’amour, il a vécu son premier baiser avec un autre garçon. En d’autres termes, Jake est peut-être le premier grand amour de l’artiste, mais pas celui qui lui a appris à embrasser. Selon les propres mots de Bobby Brown, le premier à l’embrasser fut Finn Wolfhard, qui joue Mike dans la série..

« C’était bizarre, c’est sûr. C’était mon premier baiser, donc c’était assez bizarre. Mais ensuite, quand nous avons eu fini, j’ai pensé, ‘Wow. Donne du sens à l’histoire», étaient les mots exacts de Bobby Brown en dialogue avec Entrevue Magazine. Les propos de l’artiste font référence au fait que son personnage et celui de finn loup-garou ils sont en couple choses étranges.

De plus, lorsqu’ils ont tous les deux commencé à donner vie à Eleven et Mike, ils n’étaient que des enfants, il est donc normal que bon nombre de leurs premières expériences se soient déroulées sur le plateau d’enregistrement. Cependant, il convient de noter qu’actuellement, les deux ne sont que des amis au point de se considérer comme des frères et elle, en réalité, est à son meilleur moment sentimental avec Bongiovi.

