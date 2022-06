Millie Bobby-Brown a réalisé l’acteur qui a joué son jeune moi dans Stranger Things 4

Les scénaristes de l’émission à succès Netflix ont confirmé le mois dernier que Brown avait en fait dirigé Blair elle-même dans certaines des scènes les plus chargées d’émotion de cette saison, et Blair s’est depuis rendue sur les réseaux sociaux pour remercier Brown.

Partageant une photo d’elle-même et de l’apparition de Brown, Blair a écrit sur Instagram: « Merci @milliebobbybrown d’avoir été une telle inspiration pour moi, quand je me suis présenté sur le plateau, tu es venu me voir. Vous m’avez fait sentir si confortable et bien accueilli. Merci d’avoir passé du temps avec moi et de m’avoir aidé à rendre mes scènes géniales ! »