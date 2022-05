Millie Bobby Brown a mélangé sa vie privée avec celle d’Eleven dans Stranger Things

célébrités

La quatrième saison de choses étranges Cela n’arrête pas de faire fureur sur Netflix, mais pour Millie Bobby Brown c’était une invasion de sa vie privée. Savoir pourquoi.

©Netflix/GettyOnze / Millie Bobby Brown

Après plus d’un an d’attente, les fans de choses étrangesIls ont retrouvé leurs personnages préférés. En effet, le 27 mai, la série est revenue à Netflix avec le tome 1 de sa quatrième saison, qui fait déjà fureur sur la plateforme. C’est qu’après la fin de la troisième partie, dans laquelle tous les personnages ont fait face à des adversités différentes, les fans de la bande dessinée en ont eu envie de plus, et le moment est enfin venu de connaître la suite de l’histoire !

Que oui, la vérité est que la quatrième saison de choses étranges ne se termine pas dans l’épisode sept, mais le 1er juillet, ils présenteront les deux autres. À cette occasion les frères duffer Ils ont décidé de diviser la série originale de Netflix en deux parties, pour générer plus d’intrigues au moment de la fin. Même ainsi, il convient de noter que la bande aura une autre édition qui sera la dernière.

Cependant, la réalité est que maintenant l’accent est mis sur la quatrième saison qui a ramené des personnages comme Eleven, joué par Millie Bobby Brown. L’actrice est l’une des plus aimées du casting de choses étrangestout comme son personnage. A tel point que, par le biais de son compte Instagram, l’interprète est toujours très consciente de la façon dont la fiction se porte de nos jours.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, Millie tient également à faire plaisir à ses fans puisqu’elle montre non seulement des images des coulisses, mais aussi des cartes postales qui émeuvent tout le monde. Et, à cette occasion, comment pourrait-il en être autrement, son petit ami Jake Bongiovi était impliqué. Bien que, tout comme son coéquipier, finn loup-garou qui dans le strip donne vie à son partenaire.

« Quand deux mondes se heurtent», a écrit Bobby Brown pour accompagner un cliché avec son vrai petit ami et son petit ami fictif. Dans celui-ci, Millie est vue au milieu des deux caractérisées comme onze, tandis que Jake et Finn sont à ses côtés comme si de rien n’était. À tel point que, avec cette image, l’actrice souligne une fois de plus la grande relation qui existe dans le casting et, à son tour, à quel point ils ont bien intégré leur partenaire.

C’est que, comme il est évident, la photo n’est rien de plus qu’une blague dans ce qui semble être une pause dans le tournage de la quatrième saison de choses étranges. Sans aucun doute, c’est une publication qui a poussé les fans de la série et Millie Bobby Brown, qui lui a explicitement demandé de rejoindre son vrai petit ami dans la série. Que oui, pour le moment, il n’y a aucune possibilité que cela se produise, mais beaucoup Ils demandent déjà Jake Bongiovi dans Netflix fiction.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂