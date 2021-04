Millie Bobby Brown a expliqué pourquoi elle ne prévoyait pas d’utiliser à nouveau Tik Tok

Millie Bobby Brown est devenue une référence adolescente dans le monde pour ses performances exceptionnelles dans des tubes comme Des choses plus étranges, Enola Holmes ou Godzilla contre Kong. Avec 44,4 millions d’abonnés sur Instagram, elle est généralement en contact avec ses fans et partage bon nombre de ses efforts en tant que femme d’affaires. Cependant, L’actrice de 17 ans a récemment changé d’attitude à l’égard des médias sociaux et supprimé son compte Tik Tok après un incident. Dans une interview avec MTV News, la star est revenue sur la question en disant pourquoi ne comptez-vous pas revenir sur la plateforme.

En décembre dernier, elle a été harcelée par un fan dans la rue alors qu’elle faisait des achats de Noël avec sa maman. La fan a insisté pour l’enregistrer dans une vidéo contre la volonté de l’artiste, qui a passé un mauvais moment qui l’a fait pleurer. «Se rendre compte que s’écouter positivement est la façon la plus heureuse de vivre. Sans haine et seulement avec amour, n’oubliez pas d’être gentil. Merci« il a écrit quelques minutes plus tard et a supprimé son profil sur Tik Tok.







Millie Bobby Brown: Pourquoi l’actrice ne portera plus de Tik Tok

Consulté à nouveau ces dernières heures, Bobby Brown a de nouveau précisé qu’il n’envisageait pas de revenir sur l’application. « Je me suis vraiment concentré sur les environnements positifs. Je pense que vous êtes un produit de cet environnement. Donc, quand vous avez de bonnes personnes autour de vous, vous serez une bonne personne. Vous apprenez de ces gens, de leur sagesse. J’ai eu la chance de partager des moments avec des gens incroyables, comme mes parents et aussi des gens de l’industrie. « , commença-t-il dans son explication.

Dans sa réponse, l’actrice a souligné ce qu’elle n’aime pas chez Tik Tok. «Quand j’étais sur ce réseau social, je générais beaucoup de haine. Je sentais juste que je ne voulais pas faire partie de quelque chose qui me plaisait. Alors j’ai dû partir et ça me faisait du bien parce que je ne voulais pas être un défenseur de la cyberintimidation et faire partie de quelque chose que j’apprécie..

En mars, il est revenu sur le réseau dans un message rédigé par son partenaire Stranger Thins, Noah Schnapp, et on a pensé qu’il reviendrait à l’application. Cependant, lors de l’entretien, il était chargé de clarifier la question: « J’adore danser, mais je n’aime pas l’application elle-même. Noah m’a dit de faire la vidéo et j’ai dit: ok, allons-y ».