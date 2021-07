Millie Bobby Brown a été harcelée par un célèbre tiktoker

Millie Bobby Brown vit un moment de rêve professionnel et personnel. Dans son travail, elle poursuit sa croissance en tant qu’actrice et se prépare à lancer Stranger Things 4. Pendant sa vie amoureuse, elle a récemment confirmé sa relation avec Jake bongiovi. Cependant, tout n’est pas rose car au cours des dernières heures, il s’est avéré que ses avocats a intenté une action en justice contre Écho de chasseur, un célèbre tiktoker. Que s’est-il passé?

Le problème a commencé depuis Ce jeune de 21 ans a commencé à publier dans ses publications qu’il avait été lié de manière romantique avec la star de Netflix. Les commentaires étaient passé par l’artiste jusqu’à ce 13 juillet, lorsque l’accusé a fait un live sur Instagram où il a raconté des intimités présumées de Bobby Brown.

Millie Bobby Brown et Hunter Echo (Page Six)



Selon les représentants légaux de Millie, ont déclaré à TMZ, après les déclarations de Hunter, une action en justice a été engagée car ils considéraient que l’influenceur était « malhonnête, irresponsable, offensant et haineux ». De plus, ils ont assuré qu’ils « prendre des mesures pour vous assurer d’arrêter ce comportement une fois pour toutes ».

Qui est Hunter Echo et qu’a-t-il dit à propos de Millie Bobby Brown ?

Chasseur d’ecimoviDe son vrai nom, elle est née le 29 janvier 2000 et est mannequin professionnelle. Il est devenu célèbre sur Tik Tok où il a 1,6 million d’abonnés. C’est pourtant sur son compte Instagram qu’il a parlé de manière irrespectueuse de l’interprète de Stranger Things. Dans son streaming, il a dit que « préparé » sexuellement à la jeune femme et « embelli ». Ses paroles ont été prises avec mépris pour les fans qui ont signalé le compte et il est actuellement suspendu.

Réponse publique de Hunter Echo

L’influenceur a remarqué l’énorme répercussion de ce qu’il a dit et fait un post Tik Tok à télécharger. Bien qu’il regrettait d’avoir fait la vie, il maintenait que ce qu’il disait était réel. Il a même répondu au procès intenté par les avocats de Bobby Brown. « Comment diable y a-t-il un procès? Sa maman et son papa étaient au courant de tout. »Il a indiqué et souligné qu’il avait passé huit mois à vivre avec l’actrice.







« Désolé pour la diffusion en direct. Je ne suis pas du tout fier de la façon dont j’ai parlé. Il avait l’air très immature, il avait l’air horrible sur ma famille, il avait l’air horrible sur moi, il avait l’air horrible sur mes amis. J’aurais dû le finir au moment où ça a commencé à empirer« Il a conclu sur le live oubliable où il a avoué être ivre.