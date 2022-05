Millie Bobby Brown a demandé aux producteurs de Stranger Things de la tuer

Millie a taquiné en plaisantant ce qu’elle veut qu’il se passe Choses étranges saison 5 lors d’une nouvelle interview, et ses espoirs impliquent qu’Eleven et d’autres personnages soient massacrés.

« Nous devons avoir l’esprit de Le Trône de Fer. Tue-moi ! Ils ont essayé de tuer David et ils l’ont ramené !

La co-star Noah Schnapp a fait écho à son point de vue en disant: « L’un de nous va mourir. Ou plus. Le casting est tellement grand.

« J’ai peur de vocaliser tout ce que je veux, car cela se transforme toujours en » Millie Bobby Brown exige ce scénario « , a poursuivi Millie. « Je vais juste dire que je fais confiance aux frères Duffer et à leur processus créatif. »

L’imminente partie 1 de Choses étranges 4 est enfin presque là, avec la première moitié prévue sur Netflix plus tard en mai, et le public a déjà une certaine compréhension de ce que la série impliquera.

Reprenant six mois après la finale de la saison 3, la saison 4 verra le jeune groupe séparé après qu’Onze ait été dépouillée de ses pouvoirs télékinétiques.

Dans la nouvelle saison, l’étrangeté se prépare alors qu’un anti-héros surnaturel nommé Vecna ​​commence à assassiner des citadins. En Californie, Eleven et Will s’adaptent à la vie loin du gang, et en Russie, Hopper est emprisonné dans un désert enneigé.