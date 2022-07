Millie Bobby Brown a critiqué Stranger Things et les créateurs ont répondu

Netflix

Les frères Duffer sont sortis pour répondre à Millie Bobby Brown, après qu’elle ait lancé une critique spécifique de Stranger Things. Regardez ce qu’ils ont dit !

©NetflixMillie Bobby Brown a critiqué Stranger Things et les créateurs lui ont répondu.

choses étranges a clôturé sa saison 4 il y a près d’une semaine avec la sortie du tome 2 sur le service de streaming Netflix, où elle a connu un succès imminent et reste la série la plus regardée au monde. Il est clair que ses fans ont adoré les nouveaux épisodes, qui avaient un ajout spécial d’horreur, mais a reçu des critiques inattendues de Millie Bobby Brown.

Dans le tome 1, la bande d’amis se sépare pour la première fois et traverse les traumatismes laissés par la bataille de Starcourt. soulever, qui ne s’intègre pas dans son école et souffre de l’agressivité de certains camarades de classe, est amenée à recouvrer ses pouvoirs avant l’apparition d’une nouvelle menace surnaturelle qui met en danger la vie de ses amis à Hawkins. Au fil de l’histoire, on sait qu’elle a joué un rôle dans la création de voisine.

+ Les critiques de Millie Bobby Brown et la réponse des Duffers

L’un des commentaires négatifs que le programme a reçus est son espace nul à la pensée qu’un personnage principal pourrait perdre la vie dans ces quatre épisodes. Dans ce sens, Millie Bobby Brown a récemment parlé avec L’emballage et fait le même constat : « Nous devons avoir une mentalité de ‘Game of Thrones’. Tuez-moi ! Ils ont essayé de tuer David et ils l’ont ramené ! »dit à propos de la mort présumée de Jim Hopper dans la saison 3. A ce sujet, le Cancre ils ont répondu.

Selon un rapport de L’indépendant, duffer mat a confirmé avoir entendu cette critique de la part de l’interprète d’Onze et assuré que la comparaison entre choses étranges Oui jeu des trônes. Le co-créateur a déclaré : « C’est Hawkins, pas Westeros. La série ne devient plus Stranger Things, parce qu’il faut la traiter de façon réaliste, n’est-ce pas ? Contrairement au drame fantastique Game of Thrones, le public est censé soutenir l’opprimé, et la plupart des le casting représente des adolescents ».

Il évoque ensuite le décès de Barb Hollande À titre d’exemple dans la première saison, une perte à laquelle ils ont dû faire face dans les épisodes suivants, alors imaginer la possibilité de tuer un personnage central de l’intrigue serait une question qui les amènerait à explorer toutes sortes d’options. choses étranges prendra fin dans le cinquième volet et les scripts commenceront à être écrits en août, la programmation ne devant sortir qu’en 2024.

