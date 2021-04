Millie Bobby Brown est le présent et l’avenir du cinéma et de la télévision avec une carrière impressionnante à 17 ans. L’actrice était positionnée parmi les plus importantes au monde et déjà signé de gros contrats pour continuer son succès après Des choses plus étranges. Cependant, restera toujours dans les mémoires comme Eleven pour le rôle qui a fait son chemin dans l’industrie. Bien qu’il soit courant pour lui de parler de Once et de souligner ce que cela signifie dans sa vie, dans les dernières heures, il a été surpris parce qu’il l’a comparé à une chaussure. De quoi s’agit-il?

Le Britannique est actuellement sur le tournage de la quatrième saison de Stranger Things et s’apprête à lancer les nouveaux épisodes. La série d’icônes Netflix est retardée plus que nécessaire et certains de ses acteurs ont même glissé que sa continuité arrivera l’année prochaine.

Millie Bobby Brown dans Stranger Things (@Stranger_Things)



Pendant ce temps, Bobby Brown poursuit ses engagements commerciaux, mais ne peut s’empêcher d’être interrogé sur Eleven et la quatrième saison. Dans une interview avec Cultured, est intervenu lors de la présentation d’une marque de sneakers et a fait un parallèle entre la chaussure et la célèbre Jane Hopper.

Millie Bobby Brown a comparé Eleven de Stranger Things à une chaussure

« Je ne sais pas s’il existe un lien évident entre Converse et Eleven. Ce que je dirai, c’est que les gens aiment la nostalgie. Il y a quelque chose à propos de Stranger Things et Converse qui donne ce sentiment aux gens. », a expliqué la similitude entre la marque de tennis classique et son personnage dans Stranger Things.

De plus, l’actrice a imaginé à quoi ressemblerait sa vie d’être une chaussure et a dit ce qu’elle ferait: «Mettez les pieds dans de beaux jardins, passez du temps à jouer avec mes chiens et trouvez en quelque sorte un moyen de responsabiliser les filles du monde entier. C’est possible dans une chaussure, n’est-ce pas?