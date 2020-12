Milla Jovovich aimerait toujours revenir dans l’univers Resident Evil

La série de films Resident Evil est en train d’être redémarrée avec une toute nouvelle histoire, mais la star originale Milla Jovovich est toujours ouverte pour un jour de retour dans la franchise. À partir de 2002, Jovovich a joué Alice dans le Resident Evil films, qui a été écrit et réalisé par Paul WS Anderson. Personnage original non présenté dans les jeux vidéo, Alice reviendrait pour six suites avec Jovovich jouant constamment le rôle, culminant en 2017 Resident Evil: Le dernier chapitre.

L’histoire d’Alice est peut-être terminée, mais nous n’avons peut-être pas vu le dernier Milla Jovovich dans la franchise. Parlant avec ComicBook.com de son rôle d’Alice et de l’avenir de la franchise, Jovovich admet qu’elle serait prête à s’impliquer dans Resident Evil encore à un moment donné dans le futur si l’occasion se présente. Voici ce qu’elle a dit à la sortie.

« Resident Evil est une si grande partie de ma vie, à tellement de niveaux différents. J’étais un grand fan du jeu. C’est ce qui m’a donné envie d’être dans le film pour commencer. Donc, j’aimerais toujours retourner dans l’univers de Resident Evil. Je pense que c’est un endroit tellement amusant, et c’est une si grande réalité. Et, écoutez, j’ai passé la moitié de ma carrière dans ce monde. J’adorerais en faire partie à nouveau. Je sais que quiconque le fera passera un moment formidable, car c’est un monde vraiment amusant de faire partie. «

le Resident Evil les films n’étaient pas sans leurs critiques, car de nombreux fans des jeux originaux ont exprimé leur mécontentement face aux libertés créatives prises par Anderson. Pourtant, les films se sont avérés être un grand tirage au sort au box-office, rapportant plus de 1,2 milliard de dollars au cours de la série. Cette distinction fait de la franchise la série de films la plus rentable basée sur un jeu vidéo. Bien qu’Anderson et Jovovich aient trouvé un point d’arrêt pour leur histoire originale Le dernier chapitre, il n’était pas surprenant de voir la franchise avancer avec de nouvelles itérations.

Il a depuis été signalé que plusieurs nouveaux projets basés sur le Resident Evil franchise sont actuellement en cours. Cela inclut un film de redémarrage de Resident Evil qui semble être plus étroitement inspiré du jeu vidéo, utilisant une distribution d’ensemble comprenant Robbie Amell dans le rôle de Chris Redfield, Hannah John-Kamen dans le rôle de Jill Valentine, Avan Jogia dans le rôle de Leon S.Kennedy et Kaya Scodelario. comme Claire Redfield. De plus, une série d’action en direct suivant les enfants d’Albert Wesker est également en préparation chez Netflix avec une adaptation de la série animée.

Quant à Jovovich, elle a déjà son prochain grand rôle aligné, et comme Resident Evil, il est également basé sur un jeu vidéo populaire. Elle jouera dans Chasseur de monstre, qui a également été écrit et réalisé par Anderson. Astuce « TI » Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung et Ron Perlman sont également à l’affiche. Le film sortira aux États-Unis le 18 décembre 2020. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

