Milla Jovovich aborde la crise en Ukraine : « Mon pays et mon peuple sont bombardés »

L’actrice ukrainienne Milla Jovovich s’ouvre sur ce que c’est que de voir son pays d’origine souffrir au milieu d’une invasion par la Russie.

Vendredi, le « Resident Evil » a publié une publication Instagram sincère reflétant les événements internationaux.

« J’ai le cœur brisé et je suis stupéfait d’essayer de gérer les événements de cette semaine dans mon lieu de naissance, l’Ukraine. Mon pays et mon peuple sont bombardés. Mes amis et ma famille se cachent. Mon sang et mes racines viennent de Russie et d’Ukraine », a écrit Jovovich. « Je suis déchiré en deux alors que je regarde l’horreur se dérouler, le pays détruit, les familles déplacées, toute leur vie gisant en fragments calcinés autour d’eux. »

« Je me souviens de la guerre dans la patrie de mon père, l’ex-Yougoslavie, et des histoires que ma famille raconte sur le traumatisme et la terreur qu’ils ont vécus », a poursuivi Jovovich. « La guerre. Toujours la guerre. Des dirigeants qui ne peuvent pas apporter la paix. Le mastodonte sans fin de l’impérialisme. Et toujours, le peuple paie en effusion de sang et en larmes. »

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a éclaté jeudi lorsque les troupes russes ont commencé à avancer sur le pays voisin après des semaines de tension. Le conflit a conduit plus de 80 000 personnes à fuir vers la Pologne et des centaines de victimes ont été signalées. Les citoyens ukrainiens ont partagé leurs histoires sur les réseaux sociaux au milieu des frappes de missiles et d’autres violences.

L’ancien pro de « Dancing With the Stars » Maksim Chmerkovskiy a partagé des mises à jour sur la situation en cours sur Instagram.

« Je ne serai plus jamais le même », a déclaré le natif ukrainien dans une vidéo partagée jeudi. « C’est stressant et je retrouve de vieux sentiments, comme je l’ai déjà fait. »

La chanteuse Regina Spektor, qui est née à Moscou mais a également des racines en Ukraine, a également utilisé les réseaux sociaux pour s’exprimer.

« Aujourd’hui, mon cœur me fait mal parce que peu importe le nombre de grandes œuvres d’art et de musique (Guernica…. Masters Of War… La plupart d’Okudzhava et de Vysotsky… Vonnegut… Remarque… tous ces films dans toutes ces langues…) dépeignent les horreurs de la guerre, de nouvelles Les maîtres de guerre semblent renaître dans toutes les nations », a-t-elle déclaré, en partie, sur Instagram.

Les athlètes et autres artistes ont pris position : après avoir remporté un match de demi-finale aux championnats de tennis de Dubaï, la star du tennis russe Andrey Rublev est devenue virale pour avoir écrit « Pas de guerre s’il vous plaît » sur une caméra située sur le court. Pendant ce temps, deux joueurs ukrainiens de la NBA ont publié une déclaration commune qualifiant l’invasion de leur patrie de « grande tragédie ».

Le monde du divertissement au sens large a également réagi au conflit en coupant les liens avec la Russie et en partageant des messages de soutien à l’Ukraine. La Russie a été interdite de participer au populaire concours Eurovision de la chanson, et une grande finale de tournoi de football ne sera plus organisée à Saint-Pétersbourg.

