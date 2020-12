Miley Cyrus vient d’être candide d’avoir des relations sexuelles FaceTime en quarantaine

Depuis qu’elle a perdu son image de Disney Channel, Miley Cyrus a été très sincère sur tous les aspects de sa vie, même les plus intimes. L’acteur / chanteur entretenait une relation à long terme avec l’acteur Liam Hemsworth. Le couple s’est marié pendant moins d’un an lorsque les choses se sont effondrées.

le Hannah Montana alun est passé avec Les collines star Kaitlynn Carter puis avec la chanteuse Cody Simpson. Maintenant, Cyrus est de nouveau célibataire, et elle partage la manière sensuelle, sûre et technophile dont elle passe la quarantaine.

Miley Cyrus | Christopher Polk / Getty Images pour NARAS

Miley Cyrus a été accusée d’avoir trop partagé dans le passé

Alors que de nombreuses célébrités essaient de maintenir un semblant d’intimité, Cyrus est un livre ouvert sur presque tous les aspects de sa vie depuis des années. En fait, lorsqu’elle était en couple avec Hemsworth, elle a donné des détails intimes sur leur vie sexuelle et comment ils ont maintenu l’étincelle dans leur relation.

Maintenant que Cyrus est célibataire, elle garde la même énergie.

Miley Cyrus sait exactement ce qu’elle recherche chez son prochain partenaire

Maintenant que Cyrus est de nouveau célibataire et se concentre sur elle-même et sa musique, on dirait qu’elle est prête à attendre d’avoir exactement ce qu’elle veut avant de s’engager avec quelqu’un de nouveau.

«Je veux la connexion avec l’âme», a-t-elle expliqué dans une récente interview avec Joe Rogan. La chanteuse de Plastic Hearts a également révélé qu’elle pensait qu’elle conviendrait peut-être mieux à quelqu’un d’un peu plus âgé qu’elle. Elle a ajouté,

Je pense que les hommes de ma vie m’ont dit que j’avais froid, ou que j’étais une salope froide parce que je pars quand les choses sont faites. Je n’ai pas besoin d’un homme ou d’une femme qui va prendre soin de moi. Je peux prendre soin de moi parce que j’ai de l’argent, j’ai tout ce dont j’ai besoin pour prendre soin de moi. J’ai besoin d’eux pour pouvoir m’en occuper. Je suppose que je n’ai vraiment pas besoin d’être en couple. C’est un moment crucial pour moi en ce moment. Je ne suis plus célibataire depuis 2015.

Miley Cyrus a eu des relations sexuelles FaceTime en quarantaine

Après avoir mis fin à sa relation avec Simpson au début de cette année, il semble que Cyrus soit célibataire et prêt à se mêler. Cependant, au milieu de la pandémie de coronavirus, elle prend des précautions supplémentaires, ce qui a conduit à des rencontres sexuelles fascinantes sur FaceTime.

«Je fais beaucoup de sexe FaceTime – c’est le sexe le plus sûr. Je ne reçois pas de COVID », a déclaré Cyrus sur Le spectacle Howard Stern. «Je ne vais certainement pas faire quoi que ce soit d’irresponsable pour moi-même ou pour les autres… c’est juste ridicule pour quiconque ne prend pas les bonnes précautions pour se protéger mutuellement. C’est f-ked up.

Elle a également pris le temps d’éclaircir les rumeurs sur elle-même et Dua Lipa qui a fait une apparition torride dans son clip vidéo «Prisoner». Elle a partagé,