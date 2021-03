Miley Cyrus tweets à Hannah Montana: un redémarrage est-il prévu?

De nombreux fans attendent de célébrer cette journée depuis des semaines, et certains même depuis des années, mais leur attente est enfin terminée. Le 15e anniversaire de la série emblématique de Disney Kids «Hannah Montana» est arrivé.

Alors que de nombreux fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur gratitude et leur appréciation pour la série, Miley Cyrus, c’est-à-dire Hannah Montana elle-même, partagent ses propres réflexions sur son temps en tant que star de la série.

Et ce qu’elle avait à offrir n’était que des éloges rafraîchissants pour les gens dans les coulisses et ses collègues devant la caméra.

La pop star et actrice a parlé de son ascension vers la célébrité en tant qu’enfant dans le passé, affirmant que la célébrité à un si jeune âge s’accompagnait de hauts et de bas.

Cependant, la lettre ouverte qu’elle a partagée avec nous tous via Twitter – écrite à la main à l’encre violette sur Hannah Montana stationnaire, bien sûr – n’était remplie que d’une douce nostalgie et de cris à la famille et aux co-stars.

Qu’a dit Miley Cyrus dans sa lettre à Hannah Montana?

Cyrus, âgée de 28 ans, a ouvert la lettre à son autrefois alter ego Hannah en se remémorant le temps écoulé depuis qu’ils n’ont pas parlé et ce que c’était quand elle a enfilé pour la première fois la longue perruque blonde classique d’Hannah.

« Salut Hannah, » commença-t-elle, « Cela fait un moment. 15 ans pour être exact. Depuis la première fois, j’ai glissé cette frange blonde sur mon front dans la meilleure tentative pour cacher mon identité. Puis j’ai enfilé un peignoir en tissu éponge rose vomi. avec un HM ébloui sur le [heart symbol]. «

L’un des moments les plus déchirants est survenu quelques lignes plus tard, lorsque Cyrus a approfondi la signification de la perruque blonde de Montana.

«Bien que vous soyez considéré comme un« alter ego »en réalité, il fut un temps dans ma vie où vous aviez plus d’identité dans votre gant que je ne l’étais entre mes mains nues», a écrit le musicien.

Réfléchissant davantage à avoir grandi sur le plateau, Cyrus a écrit: « J’ai fait l’expérience de tomber amoureux pour la première fois de ces années. »

Elle nous a également fait part de quelques anecdotes attachantes sur Cyrus / Montana que certains n’avaient peut-être pas connues, mais elle n’est peut-être pas entièrement surprise étant donné que Cyrus n’avait que 11 ans lorsqu’elle a auditionné pour l’émission, et 12 lorsque « Hannah Montana » a été créée pour la première fois sur le Disney Channel en 2006.

« J’ai commencé de façon embarrassante mes règles dans une paire de capris blancs bien sûr le jour où un » mec mignon « a été choisi et a demandé à déjeuner avec moi », a révélé Cyrus. «Au lieu de cela, je l’ai passé dans la salle de bain avec ma mère sanglotant et se démenant pour trouver une paire de denim frais.

Après avoir écrit sur comment se sentent les co-stars pré-adolescentes et adolescentes Emily Osment, Mitchell Musso et Jason Earles sont devenues la famille, Cyrus a conclu la lettre en mentionnant qu’il ne se passe pas un jour d’où elle oublie d’où elle vient.

«Un bâtiment à Burbank, en Californie, avec une salle remplie de personnes ayant le pouvoir d’accomplir mon destin. Et c’est ce qu’ils ont fait. Ils m’ont donné toi. Le plus beau cadeau qu’une fille puisse demander. Je t’aime Hannah Montana », a-t-elle écrit avant de signer avec un simple« Forever, Miley ».

Ce que la lettre de Miley à Hannah signifie pour ses fans: la science de la nostalgie

Alors que Miley prenait le temps de se remémorer et de réfléchir, les fans de la série qui ont grandi en regardant Miley vivre sa double vie étaient remplis de sentiments chaleureux et flous.

«Pour de vrai, vous m’avez élevé et je ne peux pas exprimer à quel point vous avez été important dans ma vie, être résilient, honnête et toujours se battre pour ce qui est juste, je t’aime au revoir» un utilisateur de Twitter a écrit en réponse à la lettre de Miley.

Un autre lui a rappelé (et nous) que le tournage de Hannah Montana était l’endroit où les étincelles ont volé pour la première fois entre Cyrus et Nick Jonas.

Et encore une autre a invoqué une séance destinée à invoquer une «tournée 2.0 du meilleur des deux mondes».

Les fans n’étaient pas les seuls à se joindre à l’amusement d’anniversaire.

L’application de diffusion de musique Spotify s’est également rendue sur Twitter pour partager ses éloges, en tweetant: «Vous nous avez donné le meilleur des deux mondes», une référence à la chanson thème bien-aimée de l’émission.

Selon le journaliste, la nostalgie est une façon dont les gens traitent le désir du passé « comme un réconfort, une façon socialement acceptable de soupirer et de rêver pour ces matins de Noël, les films Disney et les gouttes de crème glacée dans les moments stressants et tendus de la vie. .

L’article continue ci-dessous

«Le confort d’enfance que nous avons tenu pour acquis pendant si longtemps revient pour nous réchauffer dans les années turbulentes et développementales de devenir adulte … Se souvenir d’un amour pour le passé aide à promouvoir l’espoir pour l’avenir et nous rassure sur le fait que la vie a un sens. «

Réponse de Hannah Montana (Oui, vraiment)

Eagle-eyed suit rapidement remarqué un tout nouveau compte Twitter déjà vérifié pour oui, c’est vrai, Hannah Montana!

Et non seulement Hannah a apparemment lu la lettre de Miley, mais elle a déjà répondu!

« Ravie de vous entendre @MileyCyrus », a-t-elle tweeté en réponse. « Cela ne fait qu’une décennie. »

Le dialgue a ravi les fans qui spéculent sur la question de savoir si une nouvelle série devrait sortir à l’avenir.

Et maintenant, les fans suivent l’exemple de Montana et s’emparent de leur propre «licence de rock».

Peu importe ce que cette paire délicate nous réserve, nous disons que cette fête commence!

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop